Chiusura di undici attività commerciali alla stazione di Pisa: rischio incendio, il sindaco Conti interviene per garantire la sicurezza

PISA – Il sindaco di Pisa Michele Conti, ha emesso undici ordinanze che dispongono la chiusura, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, di altrettante attività commerciali situate nella zona della stazione centrale.

Queste decisioni sono state prese a seguito dei controlli eseguiti nelle scorse settimane dal nucleo di Polizia Annonaria della Polizia Municipale, che hanno rivelato la presenza di grandi quantità di materiale combustibile all’interno dei locali. È quindi emersa la necessità di adottare misure per ridurre tali materiali e limitare il carico di incendio, al fine di proteggere la sicurezza pubblica.

“Le attività coinvolte si trovano al piano terra di edifici residenziali densamente abitati e nelle vicinanze di altri negozi e aree pubbliche – spiega il sindaco Conti – pertanto, un eventuale incendio potrebbe rappresentare un rischio molto elevato per la sicurezza di persone e beni. Questa situazione era stata già segnalata più volte dal Comitato dei residenti della Stazione, e l’allarme è scattato lo scorso luglio, quando un incendio scoppiato in un negozio di via Vespucci ha coinvolto l’intero edificio e un altro esercizio commerciale, costringendo alcune famiglie a evacuare. Per questo siamo intervenuti con fermezza per assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e garantire la tutela della pubblica incolumità, che è una priorità per la nostra amministrazione. Grazie alla nuova Polizia amministrativa-annonaria, il Comune può ora vigilare efficacemente sul rispetto delle regolamentazioni, tramite controlli e verifiche sistematiche.”

