Contributi per gli affitti in Valdera, domande entro il 4 settembre

Written by Redazione• 4:24 pm• Attualità, Pontedera

PISA- C’è tempo fino alle 14 di venerdì 4 settembre per presentare la domanda relativa al bando 2026 dell’Unione Valdera per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione.

I Comuni dell’Unione mettono a disposizione complessivamente circa 170mila euro, ai quali si aggiungono 33.500 euro di risorse regionali.

Possono partecipare i cittadini residenti in uno degli otto Comuni dell’Unione Valdera: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera.

I richiedenti devono essere titolari di un contratto di locazione registrato, o in corso di registrazione, relativo all’abitazione nella quale risiedono. È inoltre richiesto un valore Ise non superiore a 32.724,49 euro e un Isee non superiore a 16.500 euro.

Tra i requisiti figura anche l’assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili residenziali situati in Italia o all’estero.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, accedendo con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi alla piattaforma indicata nella sezione “News” del sito dell’Unione Valdera, all’interno della pagina dedicata al bando affitti 2026.

Per chi non dispone di computer, smartphone o tablet è disponibile un servizio di assistenza e tutoraggio digitale presso la sede dell’Unione Valdera, in via Brigate Partigiane 4 a Pontedera, e nei Punti digitali facili presenti sul territorio. Gli appuntamenti possono essere prenotati attraverso il sito dell’ente.

Con questa misura l’Unione Valdera intende offrire un sostegno concreto alle famiglie che incontrano maggiori difficoltà economiche nel pagamento dell’affitto.

Guerrini, Sindaca di Palaia

Last modified: Agosto 20, 2026