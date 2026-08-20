Rifiuti dopo la Fiera di San Casciano, Del Giudice: «Il servizio deve essere all’altezza della Tari»

Written by Redazione• 4:31 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della capogruppo della lista civica PER VOI Bice Del Giudice sui disservizi nella raccolta rifiuti dopo la Fiera di San Casciano.

Bice Del Giudice, capogruppo della lista civica Per Voi, interviene sui disservizi nella raccolta dei rifiuti verificatisi dopo la Fiera comunale di San Casciano, conclusa il 15 agosto.

«Nel Consiglio comunale del 31 luglio, insieme a Luciano Gambini, abbiamo votato a favore delle tariffe Tari, riconoscendo la necessità di garantire la copertura integrale dei costi del servizio secondo il Piano economico finanziario», afferma Del Giudice.

«Proprio per questo abbiamo sottolineato che a quanto pagano i cittadini deve corrispondere un servizio tempestivo ed efficiente, accompagnato da controlli più rigorosi sulla gestione e, quando necessario, dall’applicazione di penali in caso di ritardi e disservizi».

Secondo la capogruppo, quanto accaduto a San Casciano rappresenta un esempio concreto delle criticità già evidenziate durante la discussione consiliare. Dopo la manifestazione, infatti, alcuni cumuli di rifiuti sarebbero rimasti a lungo sul posto, causando anche cattivi odori.

«Negli anni in cui sono stata assessora al Commercio ho seguito direttamente l’organizzazione della Fiera e conosco bene le modalità e le tempistiche del servizio di pulizia – spiega –. Anche quest’anno la delibera di Giunta prevedeva la rimozione dei rifiuti durante le tre mattine della manifestazione e, naturalmente, un intervento conclusivo dopo la chiusura».

Del Giudice precisa di aver segnalato due volte il problema agli uffici competenti prima di intervenire pubblicamente. Nonostante le comunicazioni, sostiene, la situazione sarebbe stata risolta soltanto in parte.

«Non è una questione marginale: la cura degli spazi pubblici riguarda tutti ed è contemporaneamente un diritto dei cittadini e un dovere di chi amministra. Se chiediamo alla comunità di sostenere il costo della Tari, dobbiamo pretendere che il servizio garantito sia all’altezza».

Last modified: Agosto 20, 2026