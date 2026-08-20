Marina di Pisa ricorda Domenico Marco Verdigi a 22 anni dalla morte

MARINA DI PISA- Domani, venerdì 21 agosto, alle 19, presso il cippo di via Tullio Crosio, in piazza Viviani a Marina di Pisa, sarà celebrata una messa in suffragio di Domenico Marco Verdigi, a ventidue anni dalla scomparsa.
Alla commemorazione parteciperà, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessora Virginia Mancini.
Il giovane sangiulianese morì il 21 agosto 2004, a soli 23 anni, nelle acque davanti a Marina di Pisa, dopo aver salvato due bambini in difficoltà a causa del mare agitato.
Il suo gesto eroico è stato riconosciuto dalla Presidenza della Repubblica con il conferimento della Medaglia d’oro al Merito civile.
In sua memoria è stata inoltre costituita un’associazione che ogni anno organizza il Premio Verdigi, destinando risorse a progetti di solidarietà rivolti a bambini che vivono situazioni di difficoltà.
La celebrazione sarà anche un’occasione per ricordare i genitori di Domenico, Carla e Andrea, scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altra.Last modified: Agosto 20, 2026