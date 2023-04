Scritto da admin• 8:12 am• Pisa SC

PISA – Continua la prestazione del Pisa in vista della sfida del lunedì di Pasquetta, 10 aprile (ore 18) contro il Cagliari all’Arena.

La squadra nerazzurra questa settimana non effettuerà doppie sedute per cui anche pago mercoledì appuntamento ancora nel pomeriggio a San Piero, prima del test match di venerdì contro il Figline che andrà in scena (a porte chiuse) allo stadio.

Last modified: Aprile 5, 2023