Confesercenti Pisa ed Eliopoli insieme per l’estate 2026 a Calambrone: si parte con la Festa del Pesce

Written by Redazione• 9:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Confesercenti Pisa annuncia la ripresa della collaborazione con Eliopoli per l’estate 2026 a Calambrone. Un sodalizio che negli anni ha contribuito ad animare il litorale pisano con eventi, mercatini e iniziative capaci di attrarre visitatori, valorizzare il territorio e sostenere le attività commerciali locali.

Il primo appuntamento sarà la Festa del Pesce “Mare Nostrum”, in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno in Piazza Antonio Madonna, a Eliopoli, Calambrone. Quattro giorni dedicati al pesce fresco, alle tradizioni marinare e alla cucina di mare toscana, con ingresso libero.

La manifestazione, firmata Food Festival Italia, aprirà giovedì 4 e venerdì 5 giugno a cena, mentre sabato 6 e domenica 7 sarà possibile partecipare sia a pranzo che a cena. Sabato sera, dalle 19, la serata sarà accompagnata dalla musica di Biuller DJ.

Ricco il menù proposto: dal polpo alla gallega al tris di mare freddo e caldo, dal panino con il polpo ai tagliolini del pescatore ai crostacei, dai paccheri alla carbonara di mare alla frittura di calamari e gamberi, anche con baccalà. Non mancheranno paella, cacciucco, insalata, patatine e dessert, per un percorso completo tra i sapori del mare.

La collaborazione tra Confesercenti Pisa ed Eliopoli proseguirà poi per tutta la stagione estiva. Ogni ultimo fine settimana del mese Piazza Antonio Madonna ospiterà mercatini tematici di qualità, con artigianato selezionato, bigiotteria artigianale, prodotti tipici e oggettistica. Gli espositori saranno scelti con attenzione, con l’obiettivo di proporre un’offerta autentica e di valore, dando spazio a chi produce con le mani e contribuendo a creare occasioni di incontro e aggregazione sul litorale.

“Come Confesercenti Pisa siamo orgogliosi di promuovere eventi come questi, dando spazio ad artigiani e produttori che rispettano il Made in Italy e la qualità del fatto a mano. Creare eventi, portare persone, sostenere il territorio: è questa la missione di Confesercenti Pisa”, afferma Gabriele Lo Cicero, coordinatore sindacale di Confesercenti Pisa.

“Sono particolarmente felice di aver ripreso i rapporti con i rappresentanti di Eliopoli. È una collaborazione che ci ha sempre dato grandi soddisfazioni e che quest’anno si rinnova con entusiasmo e tante novità. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante per il litorale pisano e per tutti coloro che lo vivono”, dichiara il presidente di Confesercenti Pisa.

Soddisfazione anche da parte di Eliopoli. “Eliopoli è sempre stata aperta a ogni collaborazione che porti idee e novità per animare la vita del litorale nel periodo estivo, ma non solo. Ci fa piacere aver ripreso la collaborazione con Confesercenti Pisa e arricchire le esperienze a Calambrone con queste nuove iniziative”, dichiara Marco Bonciolini, responsabile di Eliopoli.

L’appuntamento è dunque a Calambrone dal 4 al 7 giugno con la Festa del Pesce “Mare Nostrum”. L’ingresso è libero e l’evento è aperto a tutti.

LOCANDINA TRATTA DA https://www.turismo.pisa.it/

Last modified: Maggio 29, 2026