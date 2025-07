Confcommercio Pisa: “Inaccettabili gli attacchi al Country Club Boccadarno, esempio di imprenditoria sana”

Written by Antonio Tognoli• 12:44 pm• Pisa, Attualità

PISA – “Massimo Rutinelli è un imprenditore competente, determinato, con una visione imprenditoriale chiara e coerente: generare valore, creare occupazione e offrire servizi di qualità in un territorio che talvolta viene dimenticato o sottovalutato. Per questo motivo, le polemiche che lo hanno recentemente coinvolto risultano non solo fuori luogo, ma profondamente ingiuste e inaccettabili.”

È questa la posizione netta del Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, che interviene a sostegno dell’imprenditore e Presidente Centro Storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli, dopo le contestazioni legate alla gestione del Country Club Boccadarno.

“Parliamo di un imprenditore che ha creduto – e continua a credere – nel Litorale pisano e nella città di Pisa. Lo dimostrano i fatti: la riapertura di una realtà storica come la “PaninotecaIl Crudo”, riportata a nuova vita con competenza e passione, così come la gestione del “Country Club Boccadarno”, una struttura d’eccellenza e simbolo concreto di impresa sana e lungimirante. Grazie alla sua organizzazione, Pisa può contare su migliaia di presenze in oltre 20-25 weekend ogni anno, con ricadute positive su tutto il territorio”.

“Non possiamo accettare che chi lavora seriamente, investe risorse proprie, si assume responsabilità e dà occupazione venga messo alla gogna per attacchi pretestuosi o strumentali. Serve rispetto verso chi fa impresa con coraggio, in contesti non sempre facili, contribuendo ogni giorno alla crescita e allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.”

“Come Confcommercio saremo sempre al fianco di chi sceglie di investire, di migliorare, come fa Massimo da anni, con passione, impegno e spirito di servizio verso la comunità. C’è bisogno di sostenere questi esempi positivi, non di ostacolarli” conclude Pieragnoli.

Last modified: Luglio 24, 2025