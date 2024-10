Auto in sosta vietata blocca autobus: Autolinee Toscane valuta azioni legali

Scritto da admin• 2:37 pm• Cronaca, Pisa

PISA – Autolinee Toscane ha comunicato di aver incaricato i propri legali di valutare le condizioni per intraprendere azioni legali, sia in sede penale che civile, contro un automobilista che, parcheggiando la propria vettura in sosta vietata (come mostrato in foto), ha causato l’interruzione di un servizio pubblico bloccando il passaggio di un autobus del servizio TPL.

L’incidente si è verificato domenica 6 ottobre 2024, in via S. Paolo a Ripa d’Arno, dalle 17:32 alle 18:05.

Un autobus del trasporto pubblico gestito da Autolinee Toscane è rimasto fermo in mezzo alla strada a causa di una vettura parcheggiata in modo irregolare. Di conseguenza, la corsa delle 18:00 diretta a Livorno non ha potuto proseguire. La situazione è stata risolta solo con l’intervento della Polizia Municipale, che ha ristabilito la circolazione.

