“Concerto per la pace” con Cisco e i Dirotta su Cuba: le info sulle Navette

SAN GIULIANO TERME – Tutto pronto per il “Concerto per la pace” con Cisco e Dirotta su Cuba in programma domenica 14 settembre. Dalle ore 20 al Parco della Pace di Pontasserchio, a San Giuliano Terme, si terrà la serata organizzata dal Comune di San Giuliano Terme nell’ambito del Settembre Sangiulianese. L’ingresso è gratuito.



Per raggiungere il luogo del concerto, dalle ore 18 bus navetta partiranno (fino alle ore 19:45) da via Metastasio alla Fontina con fermata intermedia in via Verri a San Giuliano Terme. Per il ritorno tutte le navette partiranno alle ore 22:30 da Pontasserchio, con due corse che riporteranno coloro che sono saliti all’andata.



“Lanciamo un un messaggio chiaro per la pace, che rappresenta il filo tematico del Settembre sangiulianese. Per questo invitiamo tutte e tutti ad una nutrita partecipazione popolare: più siamo e maggiore sarà l’intensità della nostra voce per dire stop alle guerre. Con un pensiero a Marah, la giovane ragazza palestinese di Gaza morta a Pisa per denutrizione, che proprio al parco della Pace “Tiziano Terzani” ha ricevuto l’ultimo saluto“, ha detto il sindaco Matteo Cecchelli.

