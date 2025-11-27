Concerto della Festa della Toscana: l’Orchestra del Boccherini alla Città del Teatro

Written by admin• 1:48 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Domenica 30 novembre alle ore 21, la Sala Franca Rame e Dario Fo de La Città del Teatro di Cascina ospita un importante concerto gratuito organizzato in occasione della Festa della Toscana: protagonista sarà l’Orchestra del Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca, diretta dai maestri Ottaviano Tenerani e Pablo Varela, con la partecipazione del pianista Pierpaolo Buggiani e del tenore Zhiquan Li.

L’iniziativa, realizzata con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana e in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, il Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno e l’ensemble Melting Pot, propone un viaggio musicale tra repertorio classico, barocco e jazz contemporaneo. In programma pagine di Ravel, Prokofiev, Grofè, Sadun, Mascagni, Campra, Lully, Rameau, oltre a brani jazz curati dal Conservatorio Mascagni.

Il concerto, della durata di circa 120 minuti, è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, e valorizza la collaborazione tra istituzioni musicali toscane, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare giovani musicisti impegnati in un dialogo tra tradizione e innovazione.

Informazioni

Domenica 30 novembre

Ore 21.00

La Città del Teatro – Cascina (Pisa), Sala Franca Rame e Dario Fo

Ingresso gratuito – Prenotazione su Eventbrite

Last modified: Novembre 27, 2025