Comune DI Pisa – PNRR, Proseguono i traslochi e le ristrutturazioni nel progetto Pinqua di via Rindi-via Piave

Scritto da admin• 3:07 pm• Attualità, Pisa

PISA – Continuano i rientri delle famiglie negli alloggi ristrutturati nei piazzali di via Rindi e via Piave a Porta a Lucca. L’assessore alle politiche abitative del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, ha effettuato un sopralluogo venerdì, accompagnata dalla presidente di Apes, Chiara Rossi, e dalla direttrice Romina Cipriani. In questa giornata, una famiglia è tornata nella propria abitazione in piazzale Genova, con un altro rientro previsto per sabato 21. Nei giorni scorsi, altri due nuclei familiari hanno già effettuato il rientro. Contestualmente, sono stati completati cinque traslochi per permettere la ristrutturazione di altrettanti appartamenti.

«È molto emozionante e gratificante – ha dichiarato l’assessore Bonanno – vedere la soddisfazione e la felicità dei cittadini che tornano in case completamente ristrutturate e accoglienti. Questo non fa che rafforzare il nostro impegno a non lasciare indietro nessuno, specialmente le persone più fragili. Tra il 2023 e i primi mesi del 2024 abbiamo assegnato oltre 150 alloggi, con circa due assegnazioni a settimana, di cui più di 50 solo nel 2024. Stiamo lavorando intensamente con Apes per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini.»

«I lavori stanno procedendo secondo il calendario – afferma la presidente di Apes, Chiara Rossi – e ci scusiamo per i disagi che possono sorgere durante i traslochi, che gestiamo direttamente. Tuttavia, i riscontri che riceviamo sono molto positivi, come nel caso di questa mattina. Fino al 2 ottobre continueremo con i traslochi del primo blocco di 24 alloggi, dopodiché procederemo con il trasferimento del secondo blocco di famiglie negli alloggi ristrutturati e con i traslochi dagli alloggi originali a quelli volano.»

Last modified: Settembre 20, 2024