Ristori per le attività danneggiate dalle mareggiate a Marina di Pisa: approvati i criteri di concessione

PISA – La giunta comunale ha approvato i criteri per concedere ristori alle attività commerciali e artigianali danneggiate dalle mareggiate di novembre e dicembre scorsi a Marina di Pisa.



Nelle prossime settimane sarà pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle domande, da cui verrà redatta una graduatoria degli aventi diritto, finanziata con 30mila euro già stanziati.

Il sindaco Michele Conti ha sottolineato che si tratta di un aiuto concreto per le aziende colpite, aggiungendo che in precedenza era stata posticipata la scadenza della Tari come ulteriore supporto.

I ristori copriranno fino al 50% del canone di occupazione di spazi pubblici versato nel 2023 da chi ha subito interruzioni dell’attività a causa delle mareggiate. I richiedenti devono essere in regola con i pagamenti e avere concessioni valide per il 2023. Se la somma richiesta supera il budget, i ristori saranno ridotti proporzionalmente.

