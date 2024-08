Colapesce e Dimartino recuperano il concerto: appuntamento il 2 Settembre in Piazza dei Cavalieri

Scritto da admin• 4:35 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il concerto di Colapesce e Dimartino, previsto per il 18 agosto scorso in piazza delle Baleari a Marina di Pisa e annullato a causa del maltempo, sarà recuperato lunedì 2 settembre alle ore 21:30. Per motivi organizzativi, l’evento si terrà in piazza dei Cavalieri, che ospita il “Pisa Summer Knights”.

L’assessore al turismo Paolo Pesciatini spiega: «A causa del maltempo, il concerto del duo siciliano, originariamente programmato a Marina di Pisa, è stato annullato. Tuttavia, grazie alla disponibilità degli artisti e alla collaborazione di LEG, siamo riusciti a riprogrammare l’evento mantenendolo all’interno della rassegna “Marenia non solo Mare”, sebbene in piazza dei Cavalieri. L’ingresso sarà gratuito, a testimonianza del forte legame tra la città e il suo litorale, che ha visto un’estate ricca di iniziative gratuite e accessibili a tutti, che si concluderanno con i fuochi d’artificio dell’8 settembre. Non potevamo perdere l’opportunità di avere Colapesce e Dimartino nella nostra città, specialmente in risposta alle numerose richieste di cittadini e turisti.»

“Marenia – Non solo Mare” è organizzata dal Comune di Pisa, attraverso l’Assessorato al Turismo, con il supporto della Camera di Commercio Nord Ovest e la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio Pisa, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli.

La rassegna include eventi a Marina, Tirrenia e Calambrone, con incontri, presentazioni, concerti, spettacoli per bambini e talent show, tutti a ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mareniaestate.it.

