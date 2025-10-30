Coalizione Volterra Civica: “Illuminazione pubblica a rischio: 25 guasti in quattro mesi nonostante 640 mila euro di investimenti”

Written by admin• 2:14 pm• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

“Nonostante un investimento complessivo di oltre 640 mila euro per la sostituzione dei corpi illuminanti e dei quadri elettrici, i disagi legati all’illuminazione pubblica non sembrano diminuire. Tra luglio e ottobre si sono infatti registrati 25 episodi di “impianto spento”, con una media di un guasto ogni quattro giorni. Come confermato dagli stessi uffici comunali, il problema non dipende dai nuovi lampioni, ma dall’impianto di alimentazione, basato su una tecnologia ormai datata e soggetta a cedimenti e interruzioni frequenti. La gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata a Hera Luce, che si avvale della ditta SIMEP per l’esecuzione degli interventi. Il contratto di servizio prevede tempi di risposta rapidi: da un’ora per le emergenze fino a 48 ore per i guasti ordinari; i tempi di riparazione variano invece da “immediati” per le urgenze fino a 15 giorni dal sopralluogo per gli interventi standard. In caso di ritardi, sono previste penali economiche da 5 a 50 euro, ma – vista l’ampiezza delle tempistiche – difficilmente vengono applicate. Il risultato, tuttavia, è deludente: troppo spesso le strade restano al buio, con conseguenti disagi e rischi per la sicurezza. Occorre dunque chiedersi quanto Hera e il Comune siano disposti a fare di più per ridurre al minimo questi frequenti tempi morti. Continuare a sostituire i componenti in modo frammentario, attingendo a pezzi di magazzino, non può rappresentare una soluzione duratura. Un sistema di illuminazione così instabile, infatti, rischia di diventare un serio problema di sicurezza pubblica.“, conclude il comunicato stampa.

