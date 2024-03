Cittadella – Pisa 0-1. I nerazzurri sbancano il Tombolato con un destro di Barbieri

Scritto da admin• 3:35 pm• Pisa SC



PISA – Con un destro di Barbieri al minuto 89 il Pisa sbanca il “Tombolato” (1-0) e conquista tre punti pesantissimi per la zona salvezza in una gara a dire il vero non bella e caratterizzata da tanti, troppi errori delle due squadre, che forse hanno giocato entrambe con la paura di vincere. Il Pisa rifiata e va a più cinque sulla Ternana prossima avversaria la settimana prossima all’Arena, il Cittadella consegue la ottava sconfitta consecutiva nel suo campionato. E Gorini adesso è davvero in bilico.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Aquilani che deve fare a meno di Valoti squalificato, Torregrossa e Barberis ai box per infortunio, conferma Loria tra i pali. Davanti all’estremo difensore nerazzurro nella difesa a quattro ci sono Calabresi, Caracciolo, Canestrelli ed Esteves. Davanti al pacchetto arretrato il tecnico nerazzurro schiera Barbieri e Marin con Arena, Tramoni e Mlakar dietro a Moreo unica punta. Il Cittadella arriva da sette sconfitte consecutive e schiera un 4-3-1-2 con Cassano alle spalle di Pittarello e Pandolfi. Sono 400 i tifosi al seguito della squadra nerazzurra in Veneto.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla, Cittadella in casacca amaranto. “Dovete Lottare, per una categoria da salvare” si legge in uno striscione della Curva Nord rivolto alla squadra. Inizialmente non è una gran partita. Fraseggia meglio il Pisa, ma il Cittadella fa buona guardia e aspetta i nerazzurri. Pittarello va giù in area di rigore dopo una bella sterzata. Ghersini però fa cenno di rialzarsi al numero undici di Gorini. Nessuna occasione da ambo le parti nei primi minuti. Marin sbaglia un disimpegno al 6’, ma il Cittadella non sfrutta la situazione favorevole. Ne viene fuori un corner senza esito. Prova il Pisa ad affacciarsi in avanti al minuto 11 con un bel cross di Tramoni Lisandru che trova Barbieri ad anticipare Salvi che ha la peggio sul contrasto contro l’ex giocatore della Juventus. Buon momento per la squadra nerazzurra. Cross di Marin dalla sinistra stacco di Moreo con Kastrati che non riesce ad evitare l’angolo. Dalla bandierina Tramoni appoggia per Arena che vede il primo palo scoperto ma il suo sinistro termina sul fondo. Moreo al minuto 17 riconquista un buon pallone e va giù al limite. Punizione per il Pisa e giallo per Negro. Servono i sanitari per portare le cure a Moreo che si rialza dolorante al gomito sinistro. Tramoni cerca con lo “scavino” di servire Mlakar che però non aggancia. Kastrati esce e blocca. Niente di fatto si rimane sullo 0-0. Davvero una partita con poche emozioni. Brutta partita giocata da entrambe le squadre con tanta paura e zero tiri verso le due porte. Pestone ricevuto da Arena che ha bisogno delle cure dei sanitari. Al minuto 37 bella azione del Pisa con Mlakar che serve Moreo che con il tacco mette in movimento Arena che con il sinistro impegna Kastrati che para in due tempi. Primo tiro nello specchio dei nerazzurri in questo primo tempo. Il Cittadella risponde con un colpo di testa di Negro su una punizione dalla tre quarti calciata da Cassano. Palla ampiamente fuori. E’ il Pisa ad avere (44’) la palla per andare in vantaggio con Mlakar che all’altezza del dischetto del rigore fallisce un gol incredibile dopo che Tramoni aveva recuperato una gran palla al limite dell’area di rigore. Sono quattro i minuti di recupero assegnati da Ghersini. Il Cittadella ci prova con un cross di Cassano da sinistra. Niente di fatto. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Una prima frazione davvero brutta con il Pisa che ha avuto una grande occasione con Mlakar per passare in vantaggio che non ha sfruttato.



IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa ne Pisa dentro Bonfanti e Beruatto, fuori Mlakar e Calabresi. Il Citta sostituisce Tessiore ammonito con Mastrantonio. Barbieri prova ad innescare Bonfanti ma la sua verticale è corta e facile preda di Salvi. Al minuto 52 azione convulsa in area nerazzurra con Pandolfi che deposita in gol, ma l’arbitro ferma tutto per una sbracciata ai danni di Beruatto vista dall’arbitro. Sospiro di sollievo per il Pisa. Si rimane sullo 0-0. Il Pisa si affaccia nell’area veneta con Bonfanti, ma il suo tiro cross è rimpallato dalla difesa locale. Niente di fatto. Al minuto 57 ancora una palla gol colossale per il Pisa ancora con Bonfanti. La sua sterzata è ottima e manda Negro fuori giri, ma il suo sinistro termina sul fondo. Incredibile. Rimane a terra sia Negro che ha la peggio che Bonfanti che sente tirare la coscia e viene sostituito da Idrissa Toure al minuto 59. Fuori anche Negro che ha posto a Pavan. Nel frattempo Barbieri mette una bella palla da sinistra, Arena al centro dell’area con una bella girata però mette sul fondo. Niente di fatto. Nel Pisa giallo per Esteves. Aquilani si gioca anche la carta Piccinini che rileva Tramoni. Buone trame per il Pisa che però non riesce a concludere verso la porta. Giallo per Beruatto per un brutto fallo su Matrantonio. La gara torna brutta e con molti errori così come lo era stato nel primo tempo. Per il Cittadella dai venticinque metri ci prova Salvi con il destro con la palla che viene deviata in angolo. Ancora una grande occasione per il Pisa al minuto 75: cross di Barbieri per Moreo palla per Piccinini che gira da due passi verso la porta, Rizza salva sulla linea un gol già fatto per il Pisa. Incredibile. Nel frattempo nel Cittadella escono Pavan al suo posto Angeli e Pandolfi rilevato da Magrassi. Baldini si fa male in un contrasto con Arena. Pisa per qualche istante in superiorità numerica ma non sfrutta un corner a suo favore. Salvi fa buona guardia su un traversone di Marin da destra spiazzato da Piccinini. Nerazzurri che non riescono a sbloccare la partita. Aquilani si affida a D’Alessandro che rileva Arena il migliore e le Pisa oggi. Insiste il Pisa con Canestrelli che scucchiaia per Piccinini che allunga la sfera sul secondo palo dove no c’è nessun nerazzurro pronto a deviare la sfera. Sul contro traversone di Beruatto Kastrati blocca a terra. Il Pisa insiste nella sua azione fatta di lunghi fraseggi. Piccinini guadagna un altro calcio di punizione sulla tre quarti. Beruatto si incarica della battuta e serve Barbieri al limite che lascia partire il destro che si infila alle spalle di Kastrati: 1-0. Pisa che la sblocca al “Tombolato” con un il secondo gol stagionale del tornante ex Juventus. Esulta Barbieri. Sono sei i minuti di recupero. Il Cittadella a questo punto si porta in avanti. Canestrelli e Caracciolo sventano alcuni traversoni. D’Alessandro concede il fallo ai locali, ma la punizione (una specie di corner corto) non ha esito alcuno. Brutto fallo su Marin da parte di Magrassi. Nessuna sanzione da parte dell’arbitro. Si gioca. Marin e Piccinini si scontrano in un recupero palla. D’Alessandro conquista una rimessa in gioco. I minuti scorrono. Toure concede l’ultima rimessa. Ma non c’è più tempo. Arrivano i tre fischi e i tre punti. Il Pisa espugna il “Tombolato” non accadeva dal lontano 2006-07 quando il compianto Ferrigno su punizione firmò

la vittoria da tre punti.

CITTADELLA – PISA 0-1

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Negro (59’ Pavan), (77’ Angeli), Frare, Rizza; Branca, Amatucci, Tessiore (46’ Mastrantonio) Cassano (66’ Baldini), Pittarello, Pandolfi (77’ Magrassi). A disp. Maniero, Angeli, Sottini, Magrassi, Carriero, Carissoni, Maistrello, Sanogo, Giraudo. All. Gorini

PISA (4-2-3-1): Loria; Calabresi (46’ Beruatto), Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Barbieri, Marin; Arena (83’ D’Alessadro) Tramoni (66’ Piccinini), Mlakar (46’ Bonfanti) (59’ Tourè); Moreo. A disp. Nicolas , Campani, Leverbe, Hermannsson, Sala, Veloso. All. Aquilani.

ARBITRO: Ghersini della Sezione di Genova

RETI: 89’ Barbieri

NOTE: Giornata fresca, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Tessiore, Negro, Esteves. Angoli 4-3 Rec pt 4’; st 6’. Spettatori 3462 per un incasso di 20.483,53.

