Chiusura SS12 Brennero, proseguono i lavori: riapertura prevista domani salvo maltempo

Written by admin• 7:46 pm• Attualità, Attualità, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Proseguono i lavori sulla strada statale dell’Abetone e del Brennero per risolvere il cedimento di una porzione dell’argine che separa la carreggiata dal fosso del Mulino. Dopo la video-ispezione effettuata ieri, che ha escluso criticità strutturali alla volta sotto la strada attraversata dal fosso del Gatano, oggi si entra nella fase operativa del consolidamento.

Nel corso della giornata verranno calati nello scavo dei geoblocchi in calcestruzzo per rinforzare la struttura, passaggio fondamentale per la messa in sicurezza dell’argine. Se le condizioni meteo lo permetteranno, l’intervento si concluderà entro la serata di domani, consentendo così la riapertura della strada.

“Anche oggi abbiamo seguito da vicino l’evolversi della situazione con gli enti competenti – dichiara il sindaco Matteo Cecchelli – e possiamo confermare che i lavori stanno procedendo secondo programma. Restiamo in attesa del completamento dell’ultimo intervento di contenimento, con la consapevolezza che eventuali peggioramenti delle condizioni meteorologiche potrebbero influire sulla tempistica di riapertura”.

La strada statale, di competenza Anas, rimane dunque chiusa fino al termine dei lavori, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Last modified: Febbraio 12, 2025