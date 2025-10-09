Written by Ottobre 9, 2025 10:19 am Pisa, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

Chiusura di Campagna Elettorale: Matteo Squicciarini con Matteo Renzi a Pisa

Italia Viva Pisa in Casa Riformista è lieta di invitare cittadini, sostenitori e la stampa all’evento di chiusura della campagna elettorale del candidato al consiglio regionale della Toscana, Matteo Squicciarini.

Sarà un momento di ringraziamento e celebrazione in vista dell’imminente voto. A testimonianza del forte sostegno al progetto riformista, all’evento parteciperà il nostro leader nazionale, Matteo Renzi.

Vi aspettiamo per un brindisi in compagnia e per ribadire l’impegno verso il futuro di Casa Riformista.

Cosa: Brindisi di chiusura della Campagna Elettorale di Matteo Squicciarini con la partecipazione di Matteo Renzi.

Quando: giovedì 9 ottobre, alle ore 21:15.

Dove: piazza Vittorio Emanuele II, Pisa (presso Kinzica).

Un’occasione per incontrare il candidato, ascoltare il messaggio del leader e guardare insieme al futuro della nostra provincia.

