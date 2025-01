Chiesa della Spina aperta nei fine settimana

Written by admin• 3:53 pm• Attualità, Cultura, Pisa

Bedini: “Scelta vincente quella di tenerla aperta il più possibile. Vista la grande affluenza degli ultimi mesi, lavoriamo per aumentare i giorni di apertura”

PISA – Dal mese di gennaio fino alla fine di marzo la Chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa sarà visitabile gratuitamente nei fine settimana. Il gioiello del gotico pisano sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di ammirare lo storico monumento.

“Nei mesi scorsi di apertura sperimentale – dichiara l’assessore alla cultura, Filippo Bedini -, abbiamo rilevato una notevole affluenza di visitatori, in particolare durante il periodo estivo, in cui maggiore è la presenza turistica sui lungarni e in quello natalizio, con l’apprezzatissimo nuovo presepe che quest’anno abbiamo allestito come Comune. In questi due periodi la Chiesa della Spina ha registrato una media di accessi che oscilla tra le 600 e le 700 persone al giorno, con il picco raggiunto domenica 29 dicembre, quando si sono registrate 1588 presenze. Per questo motivo, abbiamo deciso di offrire nuove occasioni per poter conoscere e apprezzare questo tesoro del patrimonio culturale pisano, che resterà quindi aperto e visitabile gratuitamente tutti i fine settimana fino alla fine di marzo, quando nei giorni del Capodanno Pisano, ospiterà nuovamente l’Infiorata dell’Annunciazione. L’iniziativa si aggiunge alle aperture già previste in occasione di mostre ed esposizioni che si tengono all’interno della chiesa, che in quel caso sarà aperta anche durante la settimana. A partire dal mese di aprile, i giorni e gli orari di apertura saranno poi ulteriormente potenziati, con l’obiettivo di una fruizione sempre maggiore e continuativa”.

I numeri. Da giugno a dicembre 2024 la Chiesa della Spina ha fatto registrare complessivamente 45.882 visitatori su un totale di 78 giornate di apertura, con una media di circa 588 accessi giornalieri. Il mese che ha fatto registrare in valore assoluto il maggior numero di ingressi è stato dicembre, con 10.435 visitatori in 25 giornate di apertura (circa 417 al giorno). Il mese di giugno è stato invece quello con il maggior numero di accessi medi giornalieri (747).

Last modified: Gennaio 25, 2025