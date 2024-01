”Chi essere tu?”, l’Asd GaddiDanza inaugura la stagione al Teatro Rossini di Pontasserchio

Scritto da admin• 4:27 pm• San Giuliano Terme, Cultura, Spettacolo, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Domenica 28 gennaio 2024 alle 17 presso il Teatro Rossini in Piazza Palmiro Togliatti a Pontasserchio L’ ASD GADDIDANZA inaugurerà questo nuovo anno con lo spettacolo “Chi essere Tu?”, liberamente tratto dalla favola “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carrol.

Un evento importante per la scuola di danza guidata dalla Maestra Patrizia Gaddi che per l’occasione avrà sul palco un presentatore di grandissimo valore ed esperienza: Marco Leonetti che da anni segue la scuola nei suoi eventi. Media partner dell’evento Radio Incontro.

Uno spettacolo meraviglioso, in cui il pubblico assisterà a diversecoreografie inedite, fatte di stili musicali differenti, interpretate datutti gli allievi della ASD GADDIDANZA. Uno spettacolo in cui classica, modern, hip hop e musical si esprimeranno al loro massimo, contaminandosi tra di loro, mescolandosi in un divertisment esplosivo e coinvolgente, che lascerà tutti a bocca aperta!

Tutto lo staff della scuola ringrazia calorosamente il pubblico che, sulla fiducia, ha già acquistato tutti i biglietti garantendo un soldout già da tempo. Grande la soddisfazione di tutto lo staff della scuola ed in particolare della Direttrice Patrizia Gaddi: “Sono orgogliosa dei progressi di tutti gli allevi. Sono altresì consapevole che il lavoro, puntuale e professionale, che stiamo portando avanti con tutti i docenti della scuola, sia la ragione di tutto questosuccesso!”

Per i docenti Antonio Guadagno, Gaia Mazzeranghi, Francesco Lasala, Vito Closer, Francesca Viviani, Valentina Giambini, Sabina Bonocore è un onore tutto questo grande affetto da parte del pubblico, ma allo stesso tempo è un onore: ad ogni lezione devono dare il massimo per permettere ai loro allievi di garantire uno spettacolo qualitativamente alto come ringraziamento al pubblico stesso!

Per chiudere, Vi diamo un’anteprima: il 2 e 3 Marzo 2024 si terrà presso la sede della scuola ASD GADDIDANZA, Via Giovanni Guidiccioni, 6 Ghezzano, l’atteso evento in collaborazione conl’Accademia Nazionale di Danza di Roma, che vedrà partecipi i docenti Nicoletta Pizzariello e Vinicio Colella. Questo evento è aperto a tutti, per maggiori informazioni potete contattare la segreteria della Scuola al numero 34788382021.

