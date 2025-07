“Cena d’Estate – Calci in festa”: una serata di convivialità, musica e sapori nella ‘nuova’ Via Roma

Written by admin• 9:56 am• Calci, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CALCI – Via Roma torna a splendere e ad animarsi di vita e socialità.

Dopo i lavori di riqualificazione, il centro di Calci è pronto a riaccogliere la cittadinanza con “Cena d’Estate – Calci in Festa”, l’iniziativa in programma venerdì 1 agosto a partire dalle 18:30. Un appuntamento che aprirà ufficialmente i tre giorni di festeggiamenti dedicati a Sant’Ermolao, patrono del paese.

L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Calci, con il patrocinio del Comune di Calci e con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Soddisfatto di questo appuntamento il Referente Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani: “Un’iniziativa molto importante, che rappresenta il punto di partenza di una stagione in cui, come Confcommercio e Centro Commerciale Naturale, ci siamo prefissati di contribuire allo sviluppo di progetti volti a valorizzare il tessuto commerciale di Calci. Arriva con la riqualificazione di Via Roma, un appuntamento atteso da tempo dai commercianti”.

“Si conferma anche quest’anno la tradizionale festa di Sant’Ermolao, arricchita dalla collaborazione con Confcommercio e da questa bella novità che rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per le attività commerciali locali” afferma la Vicesindaca del Comune di Calci Valentina Ricotta “Un’iniziativa che va a beneficio dei residenti e dei tanti turisti che scelgono sempre più spesso il nostro territorio per le loro vacanze”.

Felice di questa iniziativa il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Calci Antonio Del Galdo: “Si tratta di un giorno pensato per dedicare spazio e visibilità ai commercianti di Via Roma in occasione della sua inaugurazione e siamo felici di celebrarla insieme agli esercenti. Una serata all’insegna della musica, della cultura e della convivialità”.

“Mi auguro che iniziative come questa si moltiplichino – spiega la Consigliera con delega del Comune di Calci Valentina Labruzzo – e colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo ad Antonio Del Galdo, che sta svolgendo un ottimo lavoro nel costruire una rete solida e collaborativa”.

“Questa serata è una vera chicca, resa possibile grazie all’impegno di imprenditori come Antonio Del Galdo, che dedica parte del proprio tempo per contribuire concretamente al territorio in cui opera” dichiara l’Assistente di Direzione Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio “Auguriamo a questa iniziativa la stessa longevità e successo della fiera”.

Presenti alla conferenza Irene Mori della “Sala Prove di Calci” e la Referente Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Agnese Profeti.

I pubblici esercizi e le botteghe aderenti animeranno la strada con tavoli allestiti lungo il corso, profumi invitanti, sorrisi e accoglienza. Una serata da vivere intensamente, tra aperitivi, piatti gustosi e momenti di autentica convivialità.

Dalle ore 18:30 alle 21, il centro si riempirà di musica e talento: in Via Roma e in Piazza Cavallotti saliranno sul palco i ragazzi della “Sala Prove di Calci”, giovani musicisti del territorio che, con energia e passione, offriranno al pubblico esibizioni live tutte da ascoltare e applaudire. Gran finale alle 21:30 in Piazza Garibaldi con il ritorno, attesissimo, del “80 Trash Party” curato dal Comune di Calci: dopo il travolgente successo dello scorso anno, la festa anni ’80 torna a far scatenare il pubblico con ritmi irresistibili, colori sgargianti e tanta voglia di divertirsi fino a tarda sera.

Le attività aderenti all’iniziativa: Pasticceria Andreoni, Birrificio La Staffetta, Pizzeria Zio Tony, Bun Riff Rock Gourmet, Pane e Dintorni, Macelleria da Renzo, Circolo La Pieve. Per prenotazioni contattare direttamente le attività aderenti all’iniziativa.

Una grande occasione per ritrovarsi, riscoprire la bellezza del centro e condividere il piacere dello stare insieme.

