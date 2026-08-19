Aree verdi di Montopoli, concessioni e sponsorizzazioni: domande entro il 15 settembre

Written by Redazione• 11:01 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VALO D’ARNO- Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha pubblicato il regolamento per la gestione da parte di soggetti privati di alcune aree verdi del territorio attraverso adozioni, concessioni e sponsorizzazioni.

«Dopo l’adozione da parte di privati e associazioni di alcuni angoli dei nostri paesi, abbiamo proseguito con la concessione e la sponsorizzazione – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al Decoro urbano Andrea Marino –. L’obiettivo è potenziare l’offerta di attività ricreative, ludiche, sportive, sociali e ambientali, mantenendo il libero accesso per tutti».

«Sono strumenti che rafforzano la collaborazione tra pubblico e privato con un unico obiettivo: migliorare i luoghi in cui viviamo, prendendocene cura insieme».

Tra gli spazi disponibili per l’adozione figurano piazza Fantozzi a Marti, piazza Capponi a Castel del Bosco, le rotatorie e le aree della zona Fontanelle, le aiuole del parcheggio della stazione ferroviaria e le fioriere di via Matteotti a San Romano, le fioriere di via Nazionale a Capanne, l’area davanti alla chiesa della Madonna del Soccorso e le aree verdi di piazza Santa Chiara a San Romano.

Il Bosco dei Frati di San Romano e piazza Fantozzi saranno invece destinati alla concessione. Per il Bosco dei Frati è prevista anche una procedura di coprogettazione rivolta agli enti del Terzo settore.

L’avviso è aperto a enti pubblici, imprese e soggetti senza scopo di lucro interessati a organizzare attività economiche di carattere ricreativo, sportivo, ludico o sociale. Il concessionario potrà utilizzare e sistemare lo spazio per le proprie finalità, garantendone il decoro e la fruizione pubblica.

La concessione prevede il pagamento di un canone annuale al Comune. Potranno essere proposti anche interventi di miglioramento a spese del concessionario, da concordare preventivamente con l’ufficio tecnico: i relativi costi potranno essere detratti dal canone.

La sponsorizzazione è invece rivolta alle imprese interessate a contribuire alla valorizzazione del patrimonio verde ottenendo in cambio visibilità attraverso il proprio marchio o logo. Tra gli spazi già individuati figurano due rotatorie nella zona Fontanelle.

Gli interventi potranno riguardare la manutenzione del verde, la realizzazione o sistemazione di giardini e parchi, la creazione e il miglioramento di aree gioco, spazi fitness e aree per cani, la piantumazione e la cura degli alberi, le aiuole fiorite e l’acquisto di arredi.

Le domande potranno essere presentate entro il 15 settembre 2026 a mano all’Ufficio relazioni con il pubblico, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via Pec all’indirizzo info@pec.comune.montopoli.pi.it.

La documentazione è disponibile sul sito del Comune. Per informazioni è possibile contattare Michele Brogi e Donato Varallo ai numeri 0571 449802 e 0571 449848.

Last modified: Agosto 19, 2026