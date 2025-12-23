Cascina, il centrodestra attacca la ricandidatura di Betti: “Cinque anni di immobilismo e promesse mancate”

Written by admin• 6:00 am• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del centrodestra unito di Cascina!

Il centrodestra unito attacca la scelta del centrosinistra di Cascina di ricandidare il sindaco uscente Michelangelo Betti, definendo il bilancio dei cinque anni di amministrazione «fallimentare, segnato da immobilismo e ideologia».

Secondo Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, la giunta Betti non avrebbe rispettato il programma presentato nel 2020, lasciando irrisolte criticità su sicurezza, decoro urbano, viabilità, sviluppo del tessuto produttivo, identità storica della “città del mobile” e promozione culturale. Tra i punti contestati anche l’aumento della Tari, le condizioni di degrado delle Torri di Cascina e le segnalazioni di insicurezza rimaste senza risposta.

Il centrodestra sottolinea inoltre come molti interventi presentati dall’amministrazione uscente come risultati propri siano in realtà progetti avviati dalla precedente giunta di centrodestra, come quelli sulle farmacie comunali e sul recupero del Teatro Bellotti Bon. Ritardi vengono segnalati anche per la Casa della Comunità di Cascina-Hub, che avrebbe dovuto essere completata entro giugno 2025.

Nel mirino anche lo stato delle infrastrutture, in particolare la Tosco-Romagnola e i ponti di via Arnaccio, oltre alla mancata riqualificazione del patrimonio storico-artistico annunciata in campagna elettorale. Secondo l’opposizione, senza i fondi PNRR e l’allungamento del mandato amministrativo, molti cantieri non sarebbero mai stati completati.

Infine, il centrodestra evidenzia la scarsa partecipazione alla presentazione della ricandidatura di Betti come ulteriore segnale di distanza tra amministrazione e cittadini.

