Bonus Tari, luce e gas: il Comune di Pisa stanzia 650mila euro

Written by Redazione• 11:51 am• Pisa, Attualità

PISA- La Giunta comunale di Pisa ha approvato la riproposizione per il 2026 del Bonus Tari e del Bonus utenze luce e gas, destinando complessivamente 650mila euro alle famiglie residenti. Le risorse ammontano a 300mila euro per il parziale rimborso della Tari e a 350mila euro per le spese energetiche.

«Confermiamo il nostro impegno a sostegno delle famiglie attraverso due strumenti che negli anni passati hanno dimostrato la propria importanza – afferma l’assessora alle Politiche sociali Giovanna Bonanno –. Una particolare attenzione è rivolta anche ai giovani, ai quali è dedicata una specifica misura per il pagamento della Tari».

Dei 300mila euro stanziati per il Bonus Tari, 270mila saranno destinati alle famiglie in difficoltà economica e 30mila ai nuclei composti da giovani. Eventuali risorse non utilizzate potranno essere ridistribuite tra le due misure.

Per accedere al Bonus Tari Famiglie sarà necessario risiedere nel Comune di Pisa e avere un Isee 2026 non superiore a 25mila euro. Il richiedente dovrà essere intestatario dell’utenza relativa all’abitazione di residenza, appartenere al nucleo familiare dell’intestatario oppure risiedere nello stesso immobile.

Per il Bonus Tari Giovani la soglia Isee sale a 35mila euro. Il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare, o comunque le persone residenti nella medesima abitazione, dovranno avere meno di 36 anni.

Per ciascuna utenza domestica potrà essere concesso un solo contributo. Il bonus coprirà una percentuale uniforme della tassa, determinata in base al numero delle domande accolte e alle risorse disponibili, fino a un massimo del 60% della Tari dovuta per il 2026.

Tra i requisiti figura il pagamento della tassa entro il 15 dicembre 2026, data di scadenza dell’ultima rata. Il contributo sarà erogato soltanto dopo le verifiche sulla regolarità dei versamenti. Le modalità di partecipazione e formazione delle graduatorie saranno definite attraverso due distinti avvisi pubblici.

Confermato anche il Bonus utenze luce e gas, finanziato con 350mila euro. Si tratta di un contributo una tantum di 300 euro per nucleo familiare, rivolto ai residenti nel Comune di Pisa con un Isee non superiore a 20mila euro.

La somma servirà a rimborsare le bollette di energia elettrica e gas relative all’abitazione di residenza per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2026. Le fatture dovranno risultare integralmente pagate al momento della presentazione della domanda.

Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane e conterrà le informazioni dettagliate sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle richieste e sull’erogazione dei contributi.

Last modified: Agosto 19, 2026