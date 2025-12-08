Written by Dicembre 8, 2025 5:54 pm Pisa SC

Giovanni Corrado: “Pensiamo a Lecce, il campionato è lungo. Stiamo calmi ed equilibrati”

PISAGiovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, analizza nella sala stampa della Cetilar Arena, la sconfitta con il Parma.

Giovanni Corrado commenta l’espulsione di Nzola: “Un giocatore così importante come Nzola con la sua esperienza non deve fare, vuol dire che quando rientrerà dovrà farci qualcosa di bello“.

Si passa alla disamina della partita: “Nella ripresa avremo meritato di più. Avremo preferito fare un altro risultato, ma mancano ancora tante partite quindi ci vuole calma. La cosa più importante oggi è andarci a prendere quello che sino ad ora non siamo riusciti a fare. Pensiamo a far bene la gara contro il Lecce di venerdì“.

La società però è vicina alla squadra: “La squadra ha la nostra vicinanza, il campionato è molto lungo bisogna stare calmi, equilibrati, voltare pagina ci sono ancora 24 partite. Il pubblico oggi ci ha spinto fino alla fine, sta appoggiando in toto il nostro percorso e la squadra, gli faccio i complimenti perché è stato commovente“.

