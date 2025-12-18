Capodanno a Pisa: concerto gratuito di Alfa in piazza dei Cavalieri e fuochi sui Lungarni

Written by admin• 12:57 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Pisa saluterà l’arrivo del nuovo anno con una lunga serata di musica e spettacolo nel cuore della città. Il 31 dicembre, a partire dalle ore 22 (ingresso dalle 21), piazza dei Cavalieri ospiterà il concerto gratuito di Alfa, tra gli artisti più amati della scena musicale italiana, protagonista di un live pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Allo scoccare della mezzanotte l’attenzione si sposterà sui Lungarni, dove uno spettacolo pirotecnico accompagnerà il brindisi per l’arrivo del 2026. La festa proseguirà poi nuovamente in piazza dei Cavalieri con il dj set di Demetra & Bianca, duo femminile tra i più apprezzati della scena elettronica nazionale.

Il programma è stato presentato giovedì 18 dicembre nella Sala Stampa di Palazzo Gambacorti dal sindaco di Pisa Michele Conti, dal presidente del CdA di Pisamo Alberto Giovannelli e dal direttore artistico di Pisamo Tommaso Casigliani.

«Il Capodanno a Pisa avrà come protagonista un artista giovane e autentico – ha dichiarato il sindaco Conti – capace di far cantare insieme intere generazioni. Alfa sarà in piazza dei Cavalieri per un concerto gratuito pensato soprattutto per i giovani e per una città che guarda al futuro. Abbiamo annunciato l’evento con largo anticipo per permettere a cittadini, attività commerciali e turisti di organizzarsi al meglio. Affidare l’organizzazione a Pisamo rientra in una strategia chiara di programmazione e valorizzazione turistica».

Un approccio che, come ha sottolineato il primo cittadino, consente di pianificare eventi di qualità con anticipo, come già avvenuto per il Pisa Summer Knights, contribuendo a rafforzare il ruolo di Pisa come meta culturale e di intrattenimento.

«Per Pisamo – ha spiegato il presidente Giovannelli – è la prima volta che ci occupiamo dell’organizzazione del Capodanno in piazza dei Cavalieri. È una sfida importante e un segno di fiducia da parte dell’Amministrazione comunale. L’accordo con Alfa rappresenta un risultato di grande valore per la città e per i suoi cittadini, che potranno assistere gratuitamente a uno spettacolo di altissimo livello».

Soddisfazione anche da parte del direttore artistico Tommaso Casigliani: «Riuscire a portare a Pisa un artista come Alfa è motivo di orgoglio. Il concerto sarà preceduto dall’esibizione del gruppo pisano Marylin, seguita dal vocalist Lorenzo Della Volpe con DJ Shake, prima del gran finale affidato a Demetra & Bianca».

Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, nato a Genova nel 2000, è oggi uno dei cantautori più seguiti della sua generazione. Con uno stile che unisce pop, indie e sonorità urban, ha collezionato successi come Cin Cin, Bellissimissima, Vai! e Il filo rosso, oltre a milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e numerose certificazioni FIMI.

Demetra & Bianca, attive da oltre dieci anni, sono invece una delle realtà più dinamiche della musica elettronica italiana, note per dj set energici e produzioni originali capaci di coinvolgere il pubblico e trasformare ogni esibizione in un’esperienza unica.

