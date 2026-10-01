Capelli, cosmetici e sicurezza: a Ghezzano il seminario con Umberto Borellini

Written by Redazione• 2:17 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

Lunedì 5 ottobre CNA Pisa ospita il collegamento in diretta da Firenze per una giornata di aggiornamento dedicata agli acconciatori.

SAN GIULIANO TERME – Come leggere gli ingredienti di un cosmetico, valutarne la sicurezza e riconoscere una pubblicità ingannevole? Sono alcuni dei temi al centro del seminario promosso da CNA Acconciatori Toscana, in programma lunedì 5 ottobre, dalle 10 alle 17, con il cosmetologo e divulgatore scientifico Umberto Borellini.

Gli acconciatori del territorio pisano potranno seguire l’incontro in diretta streaming dalla sede di CNA Pisa a Ghezzano, in via Carducci 39, condividendo la giornata con altri professionisti. Il seminario si svolgerà nella sede di CNA Toscana a Firenze, con apertura dei lavori affidata al presidente regionale di CNA Acconciatori, Carlo Musto.

Il programma affronterà la legislazione cosmetica, la sicurezza dei prodotti e la lettura dell’INCI, l’elenco degli ingredienti riportato sulle confezioni. Spazio anche alla comunicazione commerciale, alle formulazioni e alla conoscenza di pelle, capelli e cuoio capelluto, con l’analisi di casi pratici utili nel lavoro quotidiano in salone.

La quota di partecipazione è di 50 euro e comprende la giornata di formazione e il pranzo a buffet, pensato anche come occasione di confronto e scambio di esperienze.

«Investire nella formazione significa investire nella qualità delle imprese, nella professionalità degli operatori e nella competitività del comparto», sottolinea CNA Pisa, che propone l’appuntamento nell’ambito delle attività di aggiornamento per le imprese del benessere.

Le iscrizioni sono aperte attraverso il modulo online.

Last modified: Ottobre 1, 2026