Camper abbandonato in fiamme, Rollo: “Servono più prevenzione e risposte rapide alle segnalazioni”

Written by Redazione• 3:04 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo, candidato sindaco amministrative Cascina 2026 ed esponente di Valori e Impegno Civico.

“A distanza di quattro mesi dalla nostra segnalazione pubblica e dalla PEC inviata al sindaco e al comandante della Polizia Municipale, un incendio ha coinvolto il camper abbandonato nella traversa di via Brodolini, adiacente al collegamento pedonale tra il parcheggio dell’ospedalino della Misericordia e piazza Caduti dei Lager Nazisti”. Lo dichiara Dario Rollo, candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative ed esponente di Valori e Impegno Civico.

Il gruppo consiliare aveva denunciato già lo scorso 3 febbraio una situazione di degrado nell’area, segnalata da numerosi cittadini, con rifiuti accumulati, condizioni igieniche precarie e crescente disagio per residenti e frequentatori della zona.

Secondo Rollo, quanto accaduto impone “una riflessione seria sull’importanza della prevenzione e della tempestività degli interventi”. Quando i cittadini segnalano criticità, soprattutto in aree sensibili e frequentate quotidianamente, “è fondamentale che le istituzioni intervengano in tempi adeguati per evitare che problemi di degrado possano trasformarsi in questioni di sicurezza”.

“Il nostro obiettivo non è alimentare polemiche – prosegue Rollo – ma richiamare l’attenzione sulla necessità di un maggiore presidio del territorio e di risposte più rapide alle segnalazioni. Come forza di opposizione continueremo a svolgere il nostro ruolo con spirito costruttivo, portando nelle sedi istituzionali i problemi concreti indicati dai cittadini”.

Valori e Impegno Civico esprime inoltre apprezzamento per l’intervento di chi ha operato per mettere in sicurezza l’area e rinnova la richiesta di una maggiore attenzione al decoro urbano, alla sicurezza e al monitoraggio delle situazioni di abbandono presenti sul territorio comunale.

“Serve un lavoro costante e coordinato per prevenire situazioni simili – conclude Rollo –. Su questi temi siamo disponibili a collaborare in modo serio e responsabile nell’interesse della comunità”.

Last modified: Maggio 29, 2026