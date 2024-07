Camp Darby ricorda con una cerimonia il coraggio ed il sacrificio dei Nisei

Scritto da admin• 5:48 pm• Pisa, Attualità

PISA – In una cerimonia molto sentita giovedì 11 luglio la Comunità Militare di Camp Darby ha accolto i discendenti dei coraggiosi soldati Nisei del 442° Reggimental Combat Team che hanno contribuito a liberare l’Europa durante la seconda guerra mondiale.



Hanno presenziato alla cerimonia oltre al Il Console americano a Firenze Daniela Ballard, Il Colonnello americano Jordan Simmer in rappresentanza dell’Us Army European Africa, il Prefetto di Pisa Maria D’Alessandro. Per il Comune di Pisa era presente l’assessore all’Istruzione Riccardo Buscemi e molte altre autorità civili e militari.



A fine cerimonia è stata deposta una corona di due discendenti Nisei accompagnati dal sergente maggiore Michael Rosado del Dipartimento dei Servizi di Emergenza e vincitore del concorso “Miglior guerriero” 2024 dell’IMCOM-Europa. Inoltre è stato allestito un accampamento con attrezzature, uniformi e veicoli storici autentici della Seconda Guerra Mondiale a cura dell’associazione Linea Gotica Lucchesia. I familiari sono stati immersi nel passato ed hanno potuto ammirare oltre alle jeep Willys, i vari oggetti anche personali come piastrine, gavette e foto recuperati nelle zone di combattimento.

CHI SONO I NISEI. Nella storia i Nisei sono i soldati americani di origini giapponesi, ben noti per il loro valore e dedizione. In totale, la 442 Reggimental Combat Team è stata l’unità più decorata per dimensioni e durata di servizio durante l’intera storia dell’esercito statunitense.

