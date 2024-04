Cambio pediatra in provincia di Pisa: nuove assegnazioni e procedure semplificate

Scritto da admin• 3:24 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – A partire da martedì 30 aprile, la pediatra Marzia Bongiovanni concluderà il suo incarico a San Giuliano Terme/Vecchiano. I pazienti saranno automaticamente assistiti dalla dott.ssa Federica Giannetti, che ha ricevuto un incarico provvisorio a partire dal 1° maggio presso l’ambulatorio di San Giuliano Terme (Via Orzignano 3/A).

I genitori (o tutori) dei bambini assistiti non dovranno prendere alcuna azione a meno che non desiderino cambiare pediatra.

L’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per i bambini dai 0 ai 6 anni, mentre a 6 anni è possibile passare al medico di medicina generale.

La scelta del pediatra o del medico di famiglia può essere effettuata comodamente online tramite computer, smartphone o tablet, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello, garantendo la massima flessibilità di orario. È possibile accedere al servizio online tramite il Totem PuntoSI, l’app Toscana Salute della Regione Toscana o il portale web Open Toscana.

In alternativa, è sufficiente che uno dei genitori/tutori si presenti con un documento d’identità e compili un modulo elettronico via web presso gli uffici di anagrafe sanitaria sul territorio.

