Calci ospita l’incontro “Clima: conoscere per prepararsi/proteggere/tutelare”

CALCI- Il Comune di Calci, in collaborazione con Anci Toscana e con il supporto del Centro Commerciale Naturale di Calci, promuove l’incontro “Clima: conoscere per prepararsi/proteggere/tutelare – Il clima sta cambiando. E noi?”, dedicato a comprendere come il cambiamento climatico stia trasformando il territorio e quali azioni possiamo mettere in atto per tutelarlo.

L’iniziativa, gratuita e aperta a cittadini, amministratori locali e associazioni del territorio, si terrà lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 17:00 nella Sala Consiliare “Rino Logli” del Comune di Calci ed è parte del programma “Dire e fare” 2025, la storica iniziativa di Anci Toscana in collaborazione con la Regione Toscana sui temi dell’innovazione e delle buone pratiche della Pubblica Amministrazione.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di:

Massimiliano Ghimenti , Sindaco di Calci e Delegato Politiche AIB di Anci Toscana

, Sindaco di Calci e Delegato Politiche AIB di Anci Toscana Massimiliano Angori , Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa

, Sindaco di Vecchiano e Presidente della Provincia di Pisa Roberto Ciappi, Sindaco di San Casciano in Val di Pesa e Delegato Protezione Civile di Anci Toscana

Seguiranno gli interventi di esperti:

Bernardo Gozzini (Consorzio LaMMa)

(Consorzio LaMMa) Maurizio Ventavoli (Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno)

(Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno) Enzo Di Carlo (Genio Civile)

(Genio Civile) Bernardo Mazzanti (Responsabile Settore Protezione Civile Regione Toscana)

(Responsabile Settore Protezione Civile Regione Toscana) Pietro Bini (Delegato Gruppo Volontari Antincendio “Logli Paolo” di Calci)

L’incontro sarà coordinato da Paolo Masetti di Anci Toscana.

Come sottolinea Luca Fanucci, assessore comunale delegato alla Protezione Civile e antincendio boschivo:

“Il cambiamento climatico è ormai un dato di fatto e questo incontro serve a far comprendere l’importanza di adeguare i nostri comportamenti quotidiani. I cittadini sono i primi attori della Protezione Civile: informarsi e prepararsi è essenziale per prevenire rischi e fronteggiare eventi meteorologici sempre più estremi”.

Il Sindaco Massimiliano Ghimenti aggiunge:

“La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale. Da anni l’amministrazione di Calci coinvolge la comunità nella prevenzione dei rischi locali, dagli incendi boschivi al dissesto idrogeologico, fino alla sicurezza idraulica e sismica. Sono iniziative concrete che includono incontri nelle frazioni, nelle scuole e campagne di sensibilizzazione come ‘Io non rischio’. Con questo percorso vogliamo rafforzare la consapevolezza e responsabilità di tutti verso la tutela del territorio, oggi e per le future generazioni”.

