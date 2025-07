Calambrone festeggia la Bandiera Blu al Bagno Sociale: un riconoscimento che premia 50 anni di impegno e valori condivisi

Written by admin• 2:23 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Grande soddisfazione a Calambrone per la cerimonia di consegna della Bandiera Blu, che quest’anno si è svolta in un luogo dal forte valore simbolico: il Bagno Sociale Arci, proprio nel cinquantesimo anniversario della sua attività. Un evento che ha rappresentato un momento di festa per tutto il Litorale pisano, con la partecipazione attiva di Fiba Confesercenti.

“Siamo davvero orgogliosi che la cerimonia si sia svolta qui, al Bagno Sociale – ha dichiarato Gianluca Tiozzo, presidente di Fiba Pisa –. Una realtà storica, profondamente legata al territorio, che da 50 anni rappresenta un punto di riferimento sociale e culturale per il Calambrone. Per questo, abbiamo voluto che proprio da qui partisse la celebrazione della Bandiera Blu”.

All’evento hanno preso parte anche l’assessore al turismo Paolo Pesciatini e il dirigente dell’Ufficio Demanio Alessandro Cheli, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale. Per Fiba Confesercenti erano presenti il vicepresidente Gianni Rebecchi (coordinatore per il Calambrone), il responsabile dell’Area Pisa e Monte Pisano Daniele Benvenuti e il coordinatore sindacale Gabriele Lo Cicero. Un ringraziamento speciale è andato a Fabio Giachetti, presidente del Bagno Sociale, e a tutto il suo staff, per l’accoglienza e l’impegno dimostrato in tutti questi anni.

“Abbiamo voluto consegnare un riconoscimento simbolico al Bagno Sociale – ha concluso Tiozzo – per il contributo concreto e continuativo che ha dato alla crescita e alla valorizzazione del Litorale”.

Anche Fabio Giachetti ha espresso la propria gratitudine:

“Ringrazio Confesercenti, l’assessore Pesciatini e il dirigente Cheli per la loro partecipazione. Siamo fieri che, anche quest’anno, la Bandiera Blu – issata dal nostro socio Luca Pisani – sventoli sul Calambrone. È un risultato che premia un lavoro collettivo, frutto dell’impegno condiviso tra pubblico e privato, per garantire standard ambientali, servizi di accoglienza e gestione sostenibile del territorio. Siamo convinti che il nostro stabilimento, con mezzo secolo di storia, abbia dato il proprio contributo a questo prestigioso riconoscimento”.

La Bandiera Blu sventola così per il ventunesimo anno consecutivo sul Litorale pisano, testimoniando un impegno costante verso la qualità, la sostenibilità e l’inclusione.

Last modified: Luglio 9, 2025