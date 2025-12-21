Cagliari – Pisa 2-2. Moreo riprende il Cagliari al fotofinish

Written by Antonio Tognoli• 12:14 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

Ottima prova dei nerazzurri alla Domus Unipol Arena. Vantaggio con Tramoni su rigore a fine primo tempo, poi il Cagliari la ribalta con le reti di Folosunsho e Kilicsoy. Moreo servito da Leris firma il 2-2 all’89’ e i nerazzurri nel recupero sfiorano il successo con Leris e Meister.

PISA – Alla Unipol Domus Arena sono in campo Cagliari e Pisa per la prima gara domenicale della sedicesima giornata del campionato di serie A.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Assente lo squalificato Nzola contemporaneamente impegnato in Coppa d’Africa e l’infortunato Stengs. Davanti a Semper ci sono i soliti Canestrelli e capitan Caracciolo e torna Bonfanti nel pacchetto arretrato. A centrocampo Piccinini sostituisce Akinsanmiro (impegnato in Coppa d’Africa) accanto a Hojholt alla sua seconda gara in stagione da titolare (preferito a Marin) e Aebischer. Sulle fasce spazio a Tourè a destra. Sulla corsia mancina il prescelto alla fine è Angori preferito a Leris. In attacco al fianco di Meister, Gilardino schiera Matteo Tramoni. Pisacane alla fine schiera un 4-3-1-2 non potendo disporre di Ze Pedro, Belotti e Felici, per quest’ultimo stagione finita. I rossoblù recuperano però in difesa Yerry Mina e nel pacchetto arretrato si schierano a quattro con Palestra, Rodriguez e Obert. Centrocampo a protezione della difesa formato da Folorunsho, Deiola e Adopo con Gaetano schierato dal 1′ per la prima volta in stagione alle spalle di Sebastiano Esposito e Kilicsoy. Sono una settantina i tifosi pisani presenti all’Unipol Domus Arena che hanno seguito la squadra in Sardegna.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia gialla , Cagliari nella classica maglia rossoblù. Parte forte la formazione nerazzurra. Angori conquista un calcio di punizione al limite dell’area del Cagliari. Si incarica della battuta Tramoni, respinge con i pugni Caprile, palla che carambola sulla gamba di un difensore del Cagliari e termina sul fondo di un niente con Canestrelli che a due passi dalla riga di porta si dispera. Peccato. Niente di fatto sul corner, con Aebischer che sulla respinta prova la battuta ma non calcia bene e l’azione sfuma. Prime fasi del match con il Pisa che lascia l’iniziativa al Cagliari. I sardi sono pericolosi con Palestra, che opera un sombrero su Caracciolo, alla fine ci mette una pezza Aebischer che chiude tutto e Semper blocca. La prima occasione del match per il Cagliari: Esposito serve Gaetano che vince un rimpallo e prova a piazzarla a giro sul secondo palo, palla di non molto alla sinistra di Semper. Rossoblù pericolosi. Ma il Pisa risponde al 16′ con Piccinini che va via a destra e mette in mezzo per Tramoni il quale non calcia bene, Caprile respinge con i piedi e la difesa sarda spazza via. Peccato. E’ un Pisa ben messo in campo però. Tramoni soffia il pallone a Mina, ma Caprile esce con i piedi fuori dalla sua area e rinvia. Buon pressing del Pisa, anche guidato da Gilardino che predica pressione alta dalla panchina. Buon momento per i nerazzurri che conquistano il terzo angolo della partita. Angori opera un bel traversone dalla bandierina, sponda di testa di Tourè per il tacco sotto misura di Canestrelli, palla fuori di un niente con Caprile che può solo osservare la sfera che sfila sul fondo. Pisa anche sfortunato in questa fase. Altro angolo per il Pisa intorno alla mezzora, con una mischia in area, dove questa volta ci prova Bonfanti di testa portatosi in avanti nell’occasione, ma non inquadra la porta e la palla sfila ancora a fondo campo. Il Pisa in azione di ripartenza mette paura al Cagliari: grande aggancio di Meister che salta Mina, serve centralmente Tramoni che scarica per Piccinini, ma il suo destro termina alto. Non c’è un attimo di tregua, gara molto veloce. Ci provano per il Cagliari dalla distanza prima Adopo e poi Kilicsoy, Semper blocca a terra senza problemi. Il Pisa risponde colpo su colpo. Da una rimessa lunga di Canestrelli, palla che termina sui piedi di Tramoni, che tenta subito il tiro, palla respinta dalla difesa sarda. Anche qui Pisa non fortunato nelle conclusioni dal limite. Angori da profondità alla manovra per Piccinini che conquista un altro angolo. Sul corner l’arbitro fischia un fallo con Canestrelli che era andato allo stacco da pochi passi e Caprile aveva bloccato la sfera. Ma quando il Pisa viene in avanti da sempre l’impressione di pericolosità dalle parti della difesa sarda. Cagliari pericoloso in chiusura di primo tempo con la bella girata di Kilicsoy con il destro, palla a lato per fortuna del Pisa. Al 42′ Canestrelli va giù in area sarda, poi il tocco con la mano di Adopo induce Forneau a indicare il dischetto. Rigore per il Pisa. Sul dischetto va Matteo Tramoni che batte Caprile e porta in vantaggio il Pisa. Nerazzurri in vantaggio alla Unipol Domus Arena: 0-1. Primo gol in serie A per Tramoni, è il sesto gol del Pisa su rigore in questa stagione. A segnare proprio lui il grande ex con nove presenze nel Cagliari, ha trafitto la sua ex squadra sul finire della prima frazione. Dopo un minuto di recupero si va al riposo con il Pisa in vantaggio.

IL SECONDO TEMPO. Subito Idrissi dentro nel Cagliari ad inizio ripresa al posto di Obert, Gilardino mantiene l’assetto della prima frazione. Inizia a piovere anche abbastanza forte alla Unipol Domus Arena. Il Cagliari ci prova con un’azione di ripartenza con Esposito che prova la botta dal limite, palla alta. Si gioca pochissimo in questa ripresa. Gara spigolosa. Adopo e Mina si beccano il giallo. Pisacane cambia ancora: dentro Zappa e fuori Adopo. Al 58′ però il Cagliari realizza il pari. Il gol arriva proprio da un traversone di Zappa appena entrato da destra, su cui Folorunsho anticipa Canestrelli e di testa in tuffo sigla l’1-1 e durante la scivolata incoccia il palo si infortuna. Poco dopo il numero 90 è costretto ad uscire per la botta al ginocchio. Dentro l’ex nerazzurro Mazzitelli al 61′. Ancora pericoloso il Cagliari: Gaetano scodella sul secondo palo, Deiola ci prova al volo, palla alta sopra la traversa. Buon momento per i sardi dopo i cambi di Pisacane.Bonfanti è il primo ammonito del Pisa nella partita per un fallo suMazzitelli sulla trequarti. Al 70′ il Cagliari ribalta il match Geatano serve Kilicsoy, che controlla al limite e la piazza vicino al palo alla sinistra si Semper: 2-1. Esulta la Domus. Il Pisa si ritrova sotto.

Gilardino corre ai ripari. Vural prende il posto di Hojholt, Calabresi rileva Bonfanti e Moreo entra al posto di Piccinini. Ci prova Tourè con il fisico a mettere in mezzo una palla su cui Caprile anticipa l’incursione di Moreo a centro area. Il Pisa prova a reagire. Tramoni recupera un bel pallone sulla tre quarti e costringe al fallo Esposito che viene ammonito. Gilardino si gioca le carte Lorran e Leris al posto rispettivamente di Leris e Tourè. Pisacane invece richiama Kilicsoy e Gaetano, subentrano Borrelli e il giovane Cavuoti. Nel frattempo il Pisa ci prova prima con una conclusione diLeris ribattuto dalla difesa sarda e poi con un destro in diagonale diLorran, palla ad un palmo dal palo. Dalla parte opposta Cavuoti si conquista un fallo ai sedici metri. Decisione generosa di Forneau. Punizione dal limite per il Cagliari che però prima Deiola e poi Esposito non sfruttano.

All’89’ però il Pisa trova il pareggio: gran palla recuperata da Calabresi palla sull’out destra per Leris che da destra lascia partire un cross rasoterra dove Moreo anticipa in girata con il destro e mette alle spalle di Caprile: 2-2. Terzo gol stagionale per Stefano Moreo. Il Pisa ora ci crede con Leris in area serie di rimpalli in area con la palla che sbatte su Palestra che per poco non rischia l’autogol. Sono sei i minuti di recupero. Cagliari spaventato. Meister entra in area e da posizione defilata calcia di potenza, ma colpisce l’esterno della rete. Peccato. E’ l’ultima occasione del match. Finisce 2-2.

CAGLIARI – PISA 2-2

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Caprile; 2 Palestra, 26 Mina, 15 Rodriguez, 33 Obert (46′ 3 Idrissi); 90 Folorunsho (61′ 4 Mazzitelli), 14 Deiola, 8 Adopo (55′ 28 Zappa); 10 Gaetano (82′ 21 Cavuoti); Esposito S., 9 Kilicsoy (82′ 29 Borrelli). A disp. 31 Radunovic, 24 Ciocci, 16 Prati, 18 Di Pardo, 30 Pavoletti, 23 Pintus, 20 Rog, 6 Luperto, 37 Trepy. All. Fabio Pisacane

PISA (3-5-2): 1 Semper; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 94 Bonfanti (74′ 33 Calabresi); 15 Tourè (81′ 7 Leris), 36 Piccinini (74′ 32 Moreo); 20 Aebischer, 8 Hojholt (73′ 21 Vural), 3 Angori; 10 Tramoni (81′ 99 Lorran), 9 Meister. A disp. 22 Scuffet, 12 Nicolas, 6 Marin, 26 Coppola, 39 Albiol, 44 Denoon, 47 Lusuardi, 33 Calabresi 16 Buffon, 19 Esteves, 72 Maucci, 76 Mbambi. All. Alberto Gilardino

ARBITRO; Forneau della sezione di Roma 1 (Assistenti. Bindoni-Monaco). Quarto uomo: Collu. VAR Manganiello AVAR Ghersini

RETI: 45′ Tramoni (rig.), 58′ Folorunsho (C), 70′ Kilicsoy (C), 89′ Moreo (P)

NOTE: Ammoniti Adopo (C), Mina (C), Bonfanti (P), Esposito (C), Calabresi (P). Angoli 2-5. Rec pt 1′; st 6′.

Last modified: Dicembre 21, 2025