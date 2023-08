Cadono dal depuratore durante un lavoro in quota: un morto e un ferito grave a Santa Croce

Scritto da admin• 7:52 pm• Pisa, Cronaca, Santa Croce sull'Arno, Tutti

SANTA CROCE SULL’ARNO – Nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto dopo le 16 la Squadra VVF di Castelfranco é intervenuta a Santa Croce sull’Arno presso il depuratore delle acque per un incidente sul lavoro.

dì Antonio Tognoli

Da una prima ricostruzione risulta che due operai erano impegnati in un lavoro in quota nello smontaggio della copertura di una vasca di ispessimento fanghi. Per cause in corso di accertamento, durante le operazioni, i due sono caduti all’interno della vasca.



Opera dei Vigili del Fuoco é valsa a recuperare i malcapitati ed affidarli alle cure del 118.

Uno due operai è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello. Per l’altro, un 42enne del posto, purtroppo, il medico ha constatato il decesso.

