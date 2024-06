Trofeo Mau Ovunque. Prima giornata all’insegna delle Vecchie Glorie

Scritto da admin• 1:30 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, Sport

Oggi le semifinali Pontasserchio – La Viareggio e Svitati – Sturm Graz

PISA – Come oramai tradizione, la struttura del Pisa Ovest, posta in via Livornese, si è dimostrata perfetta per l’organizzazione della XXIII Edizione del “Mau Ovunque”, che ha preso il via sabato 8 per concludersi domenica 9 giugno 2024, evento organizzato dal gruppo Rangers Pisa 1979, con la collaborazione e la partecipazione delle altre realtà della Curva Nord e che ha visto iscritte nove squadre in rappresentanza dei vari gruppi della tifoseria nerazzurra, compresi gli amici austriaci dello Sturm Graz (presenti anche lo scorso anno) e La Viareggio Ultras a rappresentare la Versilia.

di Giovanni Manenti

Le formazioni sono state suddivise in due Gironi, con il Gruppo A formato da: La Viareggio Ultras, Rangers, Sconvolts, Svitati ed il Gruppo B da: Bella ‘mi Pisa/S.Anna, Kapovolti, Pontasserchio, Sturm Graz, Wanderers, che si sono affrontate con la formula del Girone Unico con incontri da 25′ ciascuno andati in scena dalle ore 18 sino alle 23, dato che alle 21 è stato dato spazio alla sfida fra le “Vecchie Glorie nerazzurre” ed una rappresentativa della squadra Juniores del Pisa Ovest.

Quest’ultima ha visto gli ex nerazzurri schierarsi con un inedito Giacomo Lorenzini fra i pali – stante l’assenza per motivi fisici di Andrea Bottone – e quindi Alessandro Muoio, Manuel Simonetti, Guglielmo Baldini, Paolo Andreotti e Gerry Cavallo, i quali hanno dato sfoggio, ancorché a ritmo logicamente basso, delle loro abilità tecniche, ancorcHé i giovani del Pisa Ovest li abbiano impegnati più del lecito sfruttando la loro maggiore agilità e freschezza fisica, tanto daportarsi addirittura in vantaggio per 3-0 e chiudere la prima frazione sul 3-1 a proprio favore, anche perché le “Vecchie Glorie” sono riuscite nella non facile impresa di fallire due calci di rigore con Cavallo (su appoggio di Simonetti) che ha messo a lato e quindi con Baldini, che ha mandato la sfera sopra la traversa.

Ristabilita la parità ad inizio ripresa con la doppietta personale di Simonetti (a segno anche nel primo tempo) ed un acuto di Cavallo– con Gerry poi ad esibirsi in uno dei suoi “pezzi df’autore” con una rovesciata uscita di poco – ecco che gli juniores allungano ancora portandosi sul 5-3, visto che anche Andreotti fallisce dal dischetto, pur se stavolta ad esaltarsi è l’ottimo estremo difensore del Pisa Ovest che gli neutralizza la conclusione, prima che gli ex nerazzurri – che evidentemente avevano ben distribuito le energie – aumentassero il ritmo, riequilibrando le sorti dell’incontro grazie ai centri di Baldini ed Andreotti, prima che, proprio allo scadere, beneficiassero del quarto penalty a proprio favore, della cui trasformazione stavolta si incarica il “portiere per una notte” Lorenzini che, a differenza dei suoi compagni, non sbaglia e consegna alle “Vecchie Glorie” la vittoria per 6-5.

Per quanto viceversa riguarda i due Gironi, da cui dovevano uscire le due semifinaliste che si affronteranno quest’oggi alle ore 18 – nel mentre la Finale è prevista alle ore 21 – si è registrato un grande equilibrio nel Gruppo A, dove hanno concluso a pari merito con 6 punti a testa (frutto di 2 vittorie ed una sconfitta) SVITATI, LA VIAREGGIO ULTRAS ed i Rangers, mentre gli Sconvolts hanno incassato sole sconfitte, così che a decidere l’accesso alle semifinali è stata la differenza reti, che ha premiato gli Svitati (+4) e La Viareggio Ultras (+1) rispetto ai Rangers, a quota 0 (6 reti fatte ed altrettante subite).

Grande sorpresa nel Gruppo B, dove i Kapovolti, gruppo più volte vincitore del Torneo, nonché Campione in carica, si sono “suicidati” nell’ultimo incontro, facendosi imporre il pari per 3-3 dalla Bella ‘mi Pisa/S.Anna, soprattutto in quanto per quest’ultima si è trattato dell’unico punto raccolto dopo aver subito quattro sconfitte consecutive, così che a qualificarsi per le semifinali sono state PONTASSERCHIO – dominatore di giornata ed unica fra le nove squadre ancora imbattuta – con 10 punti, per poi toccare ancora alla differenza reti stabilire il secondo posto, avendo STURM GRAZ, Wanderers ed i ricordati Kapovolti concluso a quota 5, con ad essere premiati gli austriaci (+2) rispetto ai Wanderers (+1) ed ai Kapovolti (-2).



Risultati gare dell’8 giugno



Girone A: Rangers – Sconvolts 2-1; Svitati – Rangers 3-1; La Viareggio Ultras – Svitati 2-2; La Viareggio Ultras – Sconvolts 4-3; Svitati – Sconvolts 3-0; Rangers – La Viareggio Ultras 3-2.



Classifica: SVITATI p.6 (differenza reti +4), LA VIAREGGIO ULTRAS p.6 (differenza reti +1), Rangers p.6 (differenza reti 0), Sconvolts p.0



Girone B: Kapovolti – Wanderers 0-0; Pontasserchio – Bella ‘mi Pisa/S.Anna 5-1; Pontasserchio – Sturm Graz 2-2; Kapovolti – Sturm Graz 3-2; Wanderers – Bella ‘mi Pisa/S.Anna 3-0; Pontasserchio – Wanderers 2-0; Sturm Graz – Bella ‘mi Pisa/S.Anna 3-0; Pontasserchio – Kapovolti 3-0; Bella ‘mi Pisa/S.Anna – Kapovolti 3-3; Wanderers – Sturm Graz 1-1.

Classifica: PONTASSERCHIO p.10; STURM GRAZ p.5 (differenza reti +2), Wanderers p.5 (differenza reti +1), Kapovolti p.5 (differenza reti -2) e Bella ‘mi Pisa p.1

Domenica 9 giugno alle ore 18, si affronteranno pertanto nelle due semifinali PONTASSERCHIO – LA VIAREGGIO ULTRAS e SVITATI – STURM GRAZ, con le vincenti a disputarsi il Trofeo alle ore 21.

