Bruni (PD), mozione in Consiglio Comunale: proposta la cittadinanza onoraria di Pisa a Francesca Albanese

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Enrico Bruni, Consigliere comunale PD.

È stata presentata oggi in Consiglio Comunale una mozione – a prima firma del consigliere Enrico Bruni (Partito Democratico) e sottoscritta da tutte le forze della coalizione di centro-sinistra – per proporre il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Pisa a Francesca Albanese, avvocata e giurista di rilievo internazionale, attualmente Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati.

“Francesca Albanese ha un legame profondo con Pisa” – dichiara Bruni – “qui ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2001 e ha mosso i primi passi della sua carriera accademica e professionale. Pisa non è stata solo la città dei suoi studi, ma un luogo che ha contribuito a formare la sua visione della giustizia internazionale e l’impegno a mettere il diritto al servizio della dignità dei popoli.”

Secondo Bruni, il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenterebbe un riconoscimento al valore e all’impegno di un’ex studentessa che dà lustro a Pisa e al suo Ateneo a livello globale, in linea con i valori di pace e giustizia che animano la tradizione accademica e democratica della città. Un messaggio in sintonia anche con recenti dichiarazioni del rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi.

La mozione assume inoltre un significato politico e istituzionale di solidarietà, in risposta agli attacchi ricevuti da Albanese nelle ultime settimane: il governo degli Stati Uniti le ha infatti imposto sanzioni personali, accusandola di “sforzi vergognosi” nel richiamare il rispetto del diritto internazionale, nell’ambito del suo ruolo indipendente presso le Nazioni Unite.

Il capogruppo del PD Matteo Trapani è intervenuto sottolineando l’impegno del gruppo consiliare sui temi della pace e dei diritti:

“Questa mozione si aggiunge a quanto già fatto dal Consiglio comunale e dalla Regione Toscana. È un atto dal forte valore simbolico, ma anche un’espressione concreta di sostegno, che nasce dalla necessità di dire con chiarezza che è urgente fermare il massacro in corso in Palestina. Rappresenta il sentimento di un’intera comunità.”

Il testo si affianca alla mozione presentata a inizio luglio dal gruppo Diritti in Comune, e punta ad avviare un percorso formale – in raccordo con il Sindaco, la Giunta e le commissioni competenti – per arrivare al conferimento ufficiale della cittadinanza onoraria alla dott.ssa Albanese, come segno tangibile di gratitudine, sostegno e riconoscimento.

“Esprimere vicinanza a Francesca Albanese oggi – conclude Bruni – significa difendere l’indipendenza degli organismi internazionali, il valore della ricerca e della verità, e il principio costituzionale della pace. È un gesto con cui Pisa rivendica il ruolo di città dei diritti umani e riconosce, con orgoglio, l’impegno di una sua ex studentessa che ha scelto di stare dalla parte della giustizia.”

