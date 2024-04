Boxe. Marvin Ademaj batte Francesco Palermo ai punti

Scritto da admin• 12:08 pm• Pisa, Attualità, Sport/Altro, Tutti

Nel Terzo Memorial Piero Del Papa grande successo di pubblico al PalaSport di Pisa per la riunione di Boxe organizzata dalla Pugilistica Galilei

PISA – Nonostante una prima domenica di sole che invitava a recarsi al mare, una buona cornice di pubblico ha assistito alla terza edizione del Memorial Piero De Papa nel ricordo del grande pugile pisano ex Campione italiano ed Europeo nella Categoria dei Pesi Mediomassimi che si è svolto nel pomeriggio di domenica 7 aprile presso il Palazzetto dello Sport “Sergio Carlesi” a Pisa.

di Giovanni Manenti

Erano presenti fra gli altri il Sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, Vice Sindaco di Pisa Raffaele Latrofa, dell’Amministratore Unico di PISAMO Srl Andrea Bottone e del Consigliere Comunale Lorenzo Vouk.

Pur se impegnata nelle premiazioni della Gara di Duathlon svoltasi nel Centro Storico cittadino, non è voluta mancare per un saluto anchel’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, che ha altresì ricevuto la gradita sorpresa di incontrare a bordo ring la sua collega di tanti anni di Scherma ai massimi livelli, ovvero la senese Margherita Zalaffi, occasione per ricordare i bei momenti trascorsi assieme sulle pedane dell’intero pianeta.

Tornando al Pugilato, la riunione – organizzata dalla Pugilistica Galilei di Pisa era incentrata su11 incontri di Dilettanti – di cui ben 5 femminili – dalla più giovane Categoria di Allievi sino ai tre match della Categoria Elite, per poi concludersi con la sfida che ha visto l’esordio fra i Professionisti del pugile della San Giuliano Boxing Team Marvin Ademaj contro il riminese Francesco Palermo nella Categoria dei Pesi Mediomassimi.

Medio alto è stato il livello dei match fra i Dilettanti, che hanno fatto registrare nove vittorie ai Punti, una per arresto del combattimento ed un verdetto di parità, con la palma del “Miglior Pugile” della riunione assegnata alla rappresentante della Pugilistica Galilei Federica Pardini che ha sconfitto ai punti Erika Rossi della SSD Harmony di San Giovanni Valdarno, prima che incrociassero i guantoni i protagonisti del “Match Clou” di giornata.

Entrambi provenienti dalla MMA (ovvero Arti Marziali Miste), i due pugili non si sono risparmiati, ancorché l’italo-albanese Ademaj abbia sempre tenuto in mano l’incontro – svoltosi sulla distanza delle sei riprese – dimostrando una maggiore abilità negli scambi corpo a corpo ed una tecnica di base superiore che lo ha portato a ricevere un verdetto unanime di vittoria ai punti, per la soddisfazione del suo angolo e dei suoi numerosi tifosi presenti in tribuna, fra cui una nutrita rappresentanza di supporters nerazzurri, visto che al termine del match il buon Marvin ha indossato la maglietta con la scritta “Pisa non si piega“.

A commentare l’esito della riunione provvede Michele Carlucci della Pugilistica Galilei, sottolineando: “Siamo rimasti soddisfatti per il buon riscontro di pubblico che ha incitato sia i pugili di casa che quelli provenienti da altre località, speravamo di proporre un derby per il match fra i professionisti, ma non avendo ottenuto risposta abbiamo ripiegato sul comunque forte pugile romagnolo Francesco Palermo per l’esordio di Ademaj, con i due atleti a dar vita ad un incontro molto combattuto che il pubblico ha dimostrato di apprezzare. Entrambi i pugili, conclude Carlucci, “erano all’esordio fra i Professionisti nella Boxe, con la non trascurabile differenza che Palermo aveva alle spalle ben 88 match di Muay Thai, di cui è stato anche Campione Mondiale, ma ciò nonostante Ademaj ha fatto valere sul quadrato la sua superiorità, affermandosi con merito, mentre siamo rimasti sorpresi, più che delusi, dal verdetto che ha visto sconfitto ai punti l’esordiente Goronski in un incontro che a nostro modo di vedere si era aggiudicato, a differenza della parità assegnata alla sfida fra Samuele Marocchini e Martins do Espirito Santo, pugili che si incontravano per la terza volta dopo una vittoria per parte, il tutto comunque compensato dalla soddisfazione di aver visto la nostra Federica Pardini premiata come miglior pugile della riunione, già Vice Campionessa d’Italia a squadre e con cui speriamo quest’anno di ottenere la prima medaglia individuale femminile per la città di Pisa“.

Risultati Terzo Memorial “Piero Del Papa”:

Categoria Allievi (40kg.)

Alessandro Falcone (Irpinia Boxing Team) b. Gleon Losha (Pugilistica Lucchese) ai punti

Giorgia Colarusso (Irpinia Boxing Team) b. Ilaria Fasano (Pugilistica Lucchese) ai punti

Categoria School Girls

(38kg.) Alessia Mostarda (San Giuliano Boxing Team) b. Benedetta Colarusso (Irpinia Boxing Team) ai punti

(48kg.) Matilde Bernini (Pugilistica Galilei) b. Anna Genua (Irpinia Boxing Team) per arresto combattimento

(54kg.) Giulia Galesi (Pulimeno Boxing Team) b. Sveva Maria Granza (Boxe Nicchi Arezzo) ai punti

Categoria Junior

(45kg.) Manuel Scozzafava (Boxing Club Calenzano) b. Tiago Procopio (San Giuliano Boxing Team) ai punti

(54kg.) Leonardo Tei (Pulimeno Boxing Team) b. Leon Procopio (San Giuliano Boxing Team) ai punti

Categoria Youth (66kg.)

Gabriel Gazzoli (Pugilistica Galilei) b. Luca Del Tessandoro (Pugilistica Lucchese) ai punti

Categoria ELITE

(67kg.) Samuele Arapi (Boxe Nicchi Arezzo) b. Adrian Goronski (Pugilistica Galilei) ai punti

(67kg.) Samuele Marocchini (Pugilistica Galilei) e Martins do Espirito Santo (Pugilistica Cascinese) verdetto pari

(63kg.) Federica Pardini (Pugilistica Galilei( b. Erika Rossi (Harmony San Giovanni Valdarno) ai punti

Categoria Mediomassimi (79kg.) Professionisti

Marvin Ademaj (San Giuliano Boxing Team) b. Francesco Palermo (Carabini Boxing Club) ai punti

Last modified: Aprile 8, 2024