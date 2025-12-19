Bilancio, l’opposizione: “Nessun confronto nel merito”

Written by admin• 2:17 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La città delle persone sull’approccio della maggioranza agli emendamenti e agli ordini del giorno presentati dal gruppo e dalle opposizioni e sull’accordo di riduzione proposto e rifiutato dal gruppo.

“Nei giorni precedenti al Consiglio comunale sul Bilancio, la maggioranza ha cercato di ridurre il numero di emendamenti e ordini del giorno, con l’obiettivo evidente di accorciare il confronto in aula. A questa logica ci siamo opposti, perché tutti gli atti da noi presentati riguardano temi di merito e di sostanza: dai servizi educativi alla sicurezza urbana, dalla pressione fiscale alla riqualificazione di parti della città. La maggioranza che sostiene il sindaco Conti ha ammesso di non aver preso in considerazione le nostre proposte, scegliendo di ignorarle e bocciarle in blocco, senza entrare nel merito durante il dibattito. Un atteggiamento che riteniamo arrogante e distante dal rispetto dei ruoli democratici e dal confronto tra maggioranza e opposizione. Non ci adeguiamo a questo modo di gestire il potere e lo abbiamo ribadito con chiarezza in aula, anche in sede di dichiarazione di voto sul bilancio. Continueremo a svolgere il nostro ruolo di opposizione nell’interesse della città, denunciando le criticità e avanzando proposte concrete. A Pisa si pagano troppe tasse, i servizi educativi e sociali sono insufficienti, la sicurezza è peggiorata e molte riforme promesse procedono in modo confuso e inefficace. Su questi temi abbiamo chiesto impegni precisi a Sindaco e Giunta, convinti che contino più dei tentativi di comprimere il dibattito consiliare. Nei prossimi giorni continueremo a presentare e spiegare nel merito le nostre proposte: un lavoro serio e responsabile che intendiamo portare avanti senza arretrare.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Dicembre 19, 2025