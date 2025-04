Biglietti Pisa-Cremonese. Entusiasmo alle stelle. Arena quasi sold-out in poche ore

Written by admin• 11:03 pm• Pisa SC

Rimangono circa 430 tagliandi in Tribuna Superiore e Settore ospiti. Esauriti Curva, Graditana e Tribuna Inferiore

PISA – Già oltre diecimila biglietti venduti per la sfida di Pasquetta contro la Cremonese (ore 20.30). I tifosi nerazzurri hanno sfidato la pioggia nella serata di lunedì, chiudendo alle ore 19 con 10.071 biglietti venduti.

Un quasi sold out, la febbre per la gara contro i grigiorossi sale nonostante la Pasqua che incombe. La Curva Nord è andata esaurita in pochi minuti. Prima delle ore 18 era terminata anche la Tribuna inferiore. I tagliandi rimanenti sono quelli meno popolari (430 circa) in tribuna superiore. Un centinaio i biglietti venduti nel settore ospiti Ricordiamo che la capienza dell’Arena dalla gara contro il Mantova è di 11.293 posti.

