Il punto sul campionato di serie B dopo il 33esimo turno: Il Pisa torna a più sette sullo Spezia

Written by admin• 8:51 am• Pisa SC

Dopo un anno di purgatorio il Sassuolo torna in serie A

PISA – Il Torneo Cadetto 2024-’25 emette il suo primo verdetto, vale a dire la Promozione del Sassuolo nella Massima Divisione, avvenuta con ben cinque turni di anticipo, grazie al pari dello Spezia a Mantova, risultato di cui approfitta anche il Pisa per aumentare a 7 lunghezze il margine sui liguri, mentre in ottica playoff importante passo avanti del Bari vittorioso sul Palermo ed, in zona retrocessione, le affermazioni di Sampdoria e Salernitana rendono incandescente la lotta per la salvezza, con quattro squadre appaiate a quota 35 punti.

Sarà una “Pasqua di Resurrezione” quella per il Sassuolo, in cui festeggiare l’immediata risalita in Serie A, peraltro mai messa in discussione, e la cui matematica certezza, dopo il successo di sabato nel “Derby emiliano” con il Modena – che ha visto andare a segno il trio d’attacco composto da Berardi, Laurientè (salito a quota 15 fra i Marcatori) e Moro – è giunta all’indomani grazie al pareggio dello Spezia a Mantova, con i neroverdi a vantare 16 punti di vantaggio sui bianconeri liguri, risultato di cui beneficia anche il Pisa che, dopo il netto successo esterno per 2-0 sulla Reggiana, consolida la propria seconda posizione portando a 7 lunghezze il vantaggio sulla formazione di Mister D’angelo, oltretutto con il conforto per il Mister nerazzurro Inzaghi costituito dalla positiva prova, anche dei suoi ragazzi, con la coppia di attacco Lind e Tramoni a segno per quelli che sono rispettivamente il settimo e dodicesimo centro stagionale, nel mentre gli emiliani, a digiuno di vittorie da ben 10 turni, scivolano al penultimo posto.

Spezia che, letteralmente, “butta via” due punti a Mantova in quanto, portatosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Aurelio al 20′ e di Salvatore Esposito con una precisa conclusione dal limite ad inizio ripresa, si fa raggiungere – dopo essere rimasto in 10 per l’espulsione comminata a Bertola poco dopo lo scoccare dell’ora di gioco – da una doppietta di testa messa a segno dal difensore Maggioni, con la seconda rete realizzata al 95′, per poi rischiare addirittura una clamorosa sconfitta allorché un terzo centro (stavolta dell’altro difensore Cella, ma sempre di testa …), viene annullato per fuorigioco sull’ultima azione della gara, nel mentre la sfida con in palio il quarto posto andata in scena allo “Zini” fra Cremonese ed Juve Stabia lascia le cose come stanno, nel senso che si conclude sul risultato di parità per 1-1 a confermare le difficoltà dei grigiorossi davanti al proprio pubblico, riuscendo a raddrizzare con Bonazzoli ad 8′ dal termine lo svantaggio derivante dal 14esimo centro stagionale di un sempre più sorprendente Adorante, autentica rivelazione del Torneo dal punto di vista realizzativo.

Si conclude in parità anche la sfida dello “Stadio dei Marmi” fra Carrarese e Catanzaro, al termine di una gara che ha visto gli ospiti comandare il gioco nella prima frazione di gioco senza però riuscire a capitalizzare la superiorità territoriale, per poi subire poco prima dell’intervallo il vantaggio apuano con Cherubini, e quindi, riusciti a ribaltare l’esito dell’incontro nella ripresa grazie alle reti di Compagnon e Pittarello, farsi raggiungere nel finale dal terzo centro in Campionato di Stiven Shpendi, gemello del pari ruolo del Cesena, così che i giallorosso Calabresi mantengono inalterato il proprio margine di tre punti sul Palermo che, nell’anticipo del venerdì sera, cade al “San Nicola” contro un Bari tornato a festeggiare davanti ai propri tifosi un successo che mancava da inizio febbraio (2-1 al Frosinone …), deciso da un guizzo in chiusura di Simic, dopo che il “solito” Pohjanpalo (9 reti in altrettante gare con i rosanero …) aveva annullato il vantaggio iniziale siglato da Maggiore per i biancorossi pugliesi.

Con questa affermazione, la formazione di Mister Longo aggancia all’ottavo posto, ma superandolo in virtù del vantaggio (1-0 e 1-1) nei confronti diretti, il Cesena che opposto al Frosinone al “Dino Manuzzi”, si fa imporre l’1-1 non riuscendo a conservare il vantaggio maturato all’intervallo con la rete siglata da Saric nel recupero del primo tempo, così che il pari messo a segno nella ripresa dal subentrato Ambrosino consente agli ospiti di allungare a nove turni la loro striscia di imbattibilità, mentre si morde le mani il Brescia che, impegnato su campo di un Cosenza intenzionato a tenere accesa l’ultima fiammella di speranza, si fa raggiungere al 93′ da Zilli dopo che una clamorosa autorete di Florenzi poco prima della mezz’ora di gioco aveva messo la gara in discesa per le “Rondinelle”, fattasi però più ardua per il rosso diretto inflitto poco dopo a Cistana, così da lasciare i propri compagni in dieci per i restanti 60′.

Le due grandi sorprese in negativo della stagione – chiamate a non fallire una delle ultime occasioni per evitare la retrocessione, nonché reduci dal quarto avvicendamento in panchina – riescono entrambe a centrare l’obiettivo, con la Sampdoria ad avere ragione del Cittadella al “Luigi Ferraris” di fronte a 28mila spettatori, con a decidere la sfida, dopo il brivido nel recupero del primo tempo per una rete di Okwonkwo annullata per un fuorigioco millimetrico, toccare all’ex nerazzurro Sibilli, girando di testa in rete un preciso cross dalla destra di Benedetti, così che i blucerchiati agganciano a quota 35 punti i veneti, mentre analogo esito ottiene la Salernitana nel match dello “Stadio Arechi” contro il SidTirol, in una partita che si infiamma ad inizio ripresa, con i padroni di casa a piazzare un micidiale uno/due nello spazio di 15′ con Ghiglione ed il Capitano Ferrari, per poi resistere al tentativo di rimonta da parte degli ospiti dopo l’immediata replica di Pietrangeli sugli sviluppi di un calcio piazzato, facendo sì che anche i campani, saliti dal penultimo al terzultimo posto in Graduatoria, vedano ora la salvezza distante appena due punti.

Risultati 33esima Giornata Serie B 2024-’25:

Bari – Palermo 2-1

Carrarese – Catanzaro 2-2

Cosenza – Brescia 1-1

Reggiana – Pisa 0-2

Salernitana – SudTirol 2-1

Sampdoria – Cittadella 1-0

Modena – Sassuolo 1-3

Cesena – Frosinone 1-1

Cremonese – Juve Stabia 1-1

Mantova – Spezia 2-2

LA NUOVA CLASSIFICA

Sassuolo p.75 (promosso in Serie A); Pisa p.66; Spezia p.59; Cremonese p.53; Juve Stabia p.50; Catanzaro p.48; Palermo p.45; Bari e Cesena p.44; Modena p.41; Carrarese e Frosinone p.38; Mantova p.37; Brescia, Cittadella, Sampdoria e SudTirol p.35; Salernitana p.33, Reggiana p.32; Cosenza p.27. Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione.

Last modified: Aprile 15, 2025