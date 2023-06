Benedizione dei mezzi d’epoca 2023 a San Giovanni alla Vena

Scritto da Antonio Tognoli• 9:24 pm• Vicopisano, Cultura, Spettacolo, Tutti

VICOPISANO – Domenica 11 giugno 2023, dalle ore 9 alle 12, a San Giovanni alla Vena di Vicopisano si svolgerà la rievocazione storica di questa tradizionale festa paesana risalente agli anni ’50.

Auto e moto storiche e sportive saranno esposte in piazza della Repubblica. Alle ore 12 il parroco benedirà i mezzi ed i conducenti che in parata scortata dalle staffette moto sfileranno a Vicopisano, Buti, salendo per il termine e percorrendo il Monte Serra, Calci, Caprona, Lugnano e di nuovo San Giovanni alla Vena. I curiosi potranno partecipare al photocontest postando i loro scatti su Instagram (#benedizionedeimezzi2023).

La manifestazione è organizzata dal comitato commercianti la Nuova Piazza di San Giovanni di Vicopisano e supportata dal club automobilistico Pisa Eventi Auto.

Last modified: Giugno 11, 2023