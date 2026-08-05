Beach Soccer. Lenergy Pisa U20, rimonta fatale contro l’Ecoris Viareggio

Written by Redazione• 11:21 pm• Pisa, Sport

PISA – Si interrompe in semifinale la corsa scudetto del Lenergy Pisa BS Under 20, sconfitto 3-2 a Scoglitti dall’Ecoris Viareggio BS. Il derby regala emozioni fin dalle prime battute ed è il Pisa a partire meglio, passando in vantaggio con Tararà sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prima che Gneri firmi il raddoppio con una splendida conclusione dalla lunga distanza.

La reazione dei bianconeri arriva nel secondo periodo, quando Bartoli ristabilisce la parità con una doppietta:

prima sorprende la difesa avversaria con un preciso mancino da centrocampo, dopodiché all’ultimo minuto svetta di testa su assist di Colombi, bravo a recuperare il pallone nella metà campo offensiva. Nel terzo tempo il Viareggio completa la rimonta grazie al calcio di rigore trasformato da Tomei, mentre il Lenergy Pisa prova fino all’ultimo a riportare il match in equilibrio, ma il risultato non cambia.

Per capitan Tararà e compagni è già tempo di voltare pagina: giovedì alle 19:45 i nerazzurri torneranno in campo nella finale per il terzo posto contro la perdente dell’altra semifinale, tra Icierre Lamezia BS e Roma BS. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Beach Soccer Italia.

Si accorcia intanto l’attesa per la Final Eight scudetto di Serie A, in cui sempre a Scoglitti il Lenergy Pisa sarà chiamato a difendere il titolo di campione d’Italia a partire dal quarto di finale contro Terracina BSC, in programma venerdì alle ore 22:00.

Last modified: Agosto 6, 2026