Battaglia della Meloria, Sindaco Conti: “A Genova per rendere omaggio ai nostri concittadini”

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PISA – Una delegazione di Pisa a Genova per commemorare il 742° anniversario della battaglia della Meloria. Nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto la cerimonia in Campopisano organizzata dell’associazione “Il Mosaico” e altre associazioni con il Comune di Pisa e il patrocinio del Comune di Genova. Il programma delle commemorazioni prosegue giovedì 6 agosto con la cerimonia alle Secche della Meloria e il lancio di una corona in mare.

«Essere oggi a Campopisano – ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti – significa rendere omaggio ai nostri concittadini che, dopo la Battaglia della Meloria, conobbero la prigionia lontano dalla propria terra. Lo facciamo con rispetto e senso della storia, nella consapevolezza che la memoria serve a comprendere il passato e a costruire il futuro. Pisa e Genova furono protagoniste di una stagione straordinaria del Mediterraneo e, pur avendo vissuto anche momenti di confronto e di conflitto, hanno saputo nel tempo trasformare quella storia in un rapporto di stima reciproca e collaborazione. Oggi siamo qui per rinnovare questo legame, nel segno dell’amicizia tra due grandi Repubbliche Marinare, convinti che il dialogo tra le istituzioni e la valorizzazione della nostra comune eredità storica possano diventare un’opportunità di crescita culturale, turistica ed economica per entrambe le città. Ricordare significa custodire la nostra identità, ma anche guardare avanti con lo spirito di chi sa trasformare la storia in un ponte tra comunità che condividono valori, tradizioni e una visione comune di sviluppo».

Le iniziative delle commemorazioni si svolgono grazie alla sinergia tra vari soggetti: il Comune di Pisa, il Comune di Genova, la Capitaneria di Porto di Livorno, Porto di Pisa, e i sodalizi pisani Associazione Il Mosaico, Accademia dei Disuniti, Associazione Marinai d’Italia, Archeo Club Pisa, Lega Navale Pisa, Balestrieri di Porta San Marco e le associazioni genovesi La Mela di Vetro, Limes Vitae, Gruppo Storico Sestrese e Balestrieri del Mandraccio.

Last modified: Agosto 6, 2026