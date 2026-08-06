Serena Brancale, una musica coinvolgente e una Piazza dei Fiori gremita per l’apertura di Marenia 2026

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TIRRENIA – Una carica di energia travolgente, una presenza scenica magnetica e una voce capace di passare con naturalezza dal soul al jazz, fino al pop più contemporaneo. Serena Brancale ha conquistato Tirrenia con una tappa del suo Sacro Tour, regalando al pubblico di Piazza dei Fiori una serata che ha aperto nel migliore dei modi l’edizione 2026 del cartellone dei concerti di Marenia organizzato dall’assessorato al Turismo e al Commercio del Comune di Pisa.

di Antonio Tognoli

La cantautrice pugliese, tra le artiste italiane più apprezzate e richieste del momento, ha scelto di inaugurare e chiudere il concerto con “Al mio paese”, il brano simbolo del suo percorso artistico che ha dato il via ufficiale alla rassegna estiva del litorale pisano. Una scelta accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha accompagnato ogni canzone con applausi, cori e grande partecipazione.

Elegante in un raffinato abito nero, Serena Brancale è salita sul palco dopo l’esibizione del giovane Klem, ormai presenza fissa nelle date del tour della cantante barese. Il suo set ha saputo scaldare il pubblico prima dell’arrivo della protagonista della serata, che fin dalle prime note ha imposto il suo ritmo con una performance intensa e coinvolgente. Il concerto ha alternato i brani più amati del suo repertorio come “Anema e Core” apprezzata nel Festival di Sanremo 2025 che rende omaggio per sua volontà alla tradizione musicale del Sud e richiama l’universo artistico che è stato del grande Pino Daniele.

Ma soprattutto il pubblico si è scatenato quando la cantante pugliese ha interpretato “Serenata” hit estiva in coabitazione con Alessandra Amoroso. Una collaborazione tra le due cantanti nata proprio a Sanremo 2025 nella serata delle cover quando Serena Brancale cantò sul palco dell’Ariston “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys proprio con la Amoroso.

L’entusiasmo di Tirrenia arriva pochi giorni dopo il successo registrato nel concerto a Riccione, dove il tour aveva fatto registrare un’altra serata da protagonista, confermando il grande seguito che accompagna la cantante in ogni tappa estiva. Archiviata la data sul litorale pisano, il Sacro Tour proseguirà il suo viaggio con il prossimo appuntamento in programma a Teramo il 6 agosto, dove Serena Brancale porterà ancora una volta sul palco la sua inconfondibile miscela di musica, energia e talento.

Per Marenia 2026, intanto, l’esordio non poteva essere migliore: una piazza gremita, un pubblico entusiasta e un’artista che ha saputo trasformare la serata inaugurale in uno spettacolo destinato a rimanere tra i momenti più belli dell’estate sul litorale pisano con il saluto al pubblico del cast al completo prima della riproposizione live di “Al mio Paese“.

Last modified: Agosto 6, 2026