Beach Soccer: Inaugurato il nuovo Consiglio di Dipartimento. Abete porta il pisano Francesco Simonini a Roma

PISA – Si è svolta a Roma, nella sede centrale della Lega Nazionale Dilettanti, la prima riunione del nuovo Consiglio di Dipartimento Beach Soccer alla presenza del presidente Giancarlo Abete, del segretario generale Massimo Ciaccolini e del coordinatore dell’attività Roberto Desini. Simonini, Commissario di Campo per la LND Toscana da diversi anni è stato fondatore e AD del Pisa Beach soccer, ed ha appreso la chiamata di Giancarlo Abete con grande entusiasmo. il Beach Soccer all’importante traguardo del ventennale porta un Pisano a rappresentare la Toscana.

I lavori veri e propri hanno avuto inizio con un resoconto sugli ottimi risultati raggiunti in termini di crescita del movimento dal punto di vista agonistico, anche grazie ai format della poule scudetto e promozione che hanno garantito equilibrio e spettacolo. A ciò si sono aggiunti gli unanimi apprezzamenti per le soddisfazioni regalate dall’attività Under 20 e femminile, sottolineando ancora una volta lo straordinario risultato del secondo posto ottenuto, al primo colpo, dalle azzurre nell’ultimo europeo. Una road map considerata dal Consiglio come ottimale e quindi, da perseguire.

L’occasione è stata inoltre importante per fornire un aggiornamento sullo stato dell’arte della macchina organizzativa, in vista della nuova stagione, per poi passare all’approfondimento di quelle che sono le principali novità introdotte. Grande risalto è stato dato anche da parte del presidente Giancarlo Abete all’istituzione della Consulta nazionale, con i Comitati Regionali della LND, finalizzata alla promozione dell’attività sul territorio. Il coordinatore Desini ha infine illustrato i punti salienti del nuovo piano di comunicazione, annunciato il ritorno della fase nazionale della Serie B che si svolgerà a Viareggio dall’1 al 3 agosto e ufficializzato un ulteriore momento extra campo di condivisione con il cuore del movimento. Il 2023 coinciderà infatti con il ritorno della kermesse degli awards che includeranno anche uno speciale riconoscimento per la migliore tappa.

Nella foto da sinistra: D’Augello, Fittipaldi, Desini, Abete, Simonini, Pampana e Mazzetto.

