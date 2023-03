La Giornata Mondiale del Backup e il Giorno della Libertà per l’isola di Malta

Scritto da admin• 8:07 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA Il 31 marzo è la Giornata Mondiale del Backup. Il World Backup Day è la giornata istituita per far comprendere a tuttil’importanza di fare con regolarità il salvataggio dei dati sui propri computer.

di Leonardo Miraglia

Si celebra dal 2011 in questa data, proprio perché è il giorno prima del “pesce d’aprile” per ricordare che se non facciamo un backupin tempo prima o poi il primo di aprile arriva e lo scherzo del “non backup” potrebbe dare cattivi frutti, come la perdita di tanti sforzi effettuati nel tempo.

Il 31 marzo si celebra a Malta il Giorno della Libertà, facendo risalire la festività al 1979, anno in cui le truppe britanniche lasciarono l’isola definitivamente dopo che Malta era stata militarmente legata al Regno Unito dal lontano 1816.

Last modified: Marzo 31, 2023