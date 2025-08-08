Bando di concorso pubblico per un posto di funzionario tecnico a tempo pieno e indeterminato

CALCI – La Provincia di Pisa ha indetto, per conto del Comune di Calci, un concorso pubblico per soli esami, per la copertura presso il Comune di Calci di n. 1 posto di “Funzionario Tecnico” – Area di inquadramento “Area dei Funzionari ed E.Q.”, a tempo pieno ed indeterminato, Comparto Funzioni Locali.
La figura ricercata dal Comune di Calci è destinata a ricoprire le necessità afferenti alle attività del Settore 2 Gestione ed Assetto del territorio ed in particolare svolgerà le seguenti attività: Urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) e Sportello Attività Produttive (S.U.A.P).
Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate online entro il 21 Agosto 2025, attraverso il portale inPA.
Il bando è disponibile sul sito del Comune di Calci, sezione Amministrazione Trasparente, e sul portale inPA all’indirizzo:Last modified: Agosto 8, 2025