Written by Agosto 8, 2025 11:49 am Calci, Attualità

Bando di concorso pubblico per un posto di funzionario tecnico a tempo pieno e indeterminato

HomeCalci, AttualitàBando di concorso pubblico per un posto di funzionario tecnico a tempo pieno e indeterminato

CALCI – La Provincia di Pisa ha indetto, per conto del Comune di Calci, un concorso pubblico per soli esami, per la copertura presso il Comune di Calci di n. 1 posto di “Funzionario Tecnico” – Area di inquadramento “Area dei Funzionari ed E.Q.”, a tempo pieno ed indeterminato, Comparto Funzioni Locali.

La figura ricercata dal Comune di Calci è destinata a ricoprire le necessità afferenti alle attività del Settore 2 Gestione ed Assetto del territorio ed in particolare svolgerà le seguenti attività: Urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) e Sportello Attività Produttive (S.U.A.P).

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate online entro il 21 Agosto 2025, attraverso il portale inPA.

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Calci, sezione Amministrazione Trasparente, e sul portale inPA all’indirizzo:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=d78906e6f28d41f2a2670efa6499d0d2
Last modified: Agosto 8, 2025
Previous Story
Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 9 agosto
Next Story
Marenia 2025: Rose Villain e Fabrizio Moro protagonisti dei live estivi a Marina di Pisa. Il 23 agosto lo spettacolo pirotecnico

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti