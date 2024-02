Bando 2024 per la concessione di contributi ad associazioni e persone fisiche

Scritto da admin• 11:45 am• Calci, Attualità

CALCI – L’amministrazione comunale ha provveduto a pubblicare il bando 2024 per l’erogazione di contributi e sostegni per attività sociali, culturali, sportive, aggregative o ricreative, attività di promozione del territorio o dei beni culturali e ambientali, attività di solidarietà, beneficenza, cooperazione internazionale o promozione dei diritti umani, nonché per l’organizzazione dei campi solari.



Il bando è rivolto ad associazioni e persone fisiche che, entro il 14 Marzo 2024, dovranno presentare i loro progetti svolti o da svolgere entro l’anno sul territorio comunale di Calci, con la possibilità di richiedere sia un contributo economico sia vantaggi indiretti, quali ad esempio la fruizione gratuita di servizi, beni mobili o beni immobili del Comune.



Il bando premia la qualità delle iniziative e la storicità delle attività ma vuole essere anche da stimolo per i proponenti, prevedendo tra i vari sostegni anche un contributo speciale di 500 euro per l’iniziativa che sarà ritenuta particolarmente innovativa e/o incentivante per il territorio comunale, magari proprio per i riflessi per la visibilità e/o per l’economia del territorio.



“Sappiamo bene, – commenta, a nome della Giunta, il Sindaco Massimiliano Ghimenti -, qual è l’importanza dell’impegno delle associazioni sul territorio. Proprio per questo, nonostante le difficoltà ed i tagli subiti dal Comune, anche quest’anno si lancia un bando che sostiene con adeguate risorse le iniziative di chi, in maniera davvero generosa, si impegna per far vivere la comunità”.



Il bando, con tutte le specifiche tecniche e i moduli di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Calci.

Condividi la notizia:

Last modified: Febbraio 17, 2024