“Bambini sicuri”, a Bientina un incontro con il 118 sulle manovre di disostruzione pediatrica

Written by Redazione• 11:29 am• Bientina

BIENTINA – Sabato 20 giugno, alle ore 10, nella palestra delle Cure Intermedie di Bientina, in via Don Falaschi, si terrà l’incontro Bambini sicuri, dedicato alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza dei più piccoli.

Durante l’appuntamento, i professionisti del 118 illustreranno le manovre di disostruzione pediatrica e forniranno indicazioni pratiche per aiutare i genitori e le famiglie a rendere più sicuri gli ambienti domestici e gli spostamenti in auto.

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri Insieme nei primi mille giorni, promosso dai Consultori della Valdera per accompagnare le famiglie nel percorso della genitorialità, offrendo occasioni di informazione, confronto e supporto in una fase fondamentale della crescita dei bambini.

Il percorso si concluderà mercoledì 24 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, con l’incontro Il viaggio IAN continua, un momento di confronto con il pediatra dedicato alle patologie più frequenti nei primi anni di vita.

Gli appuntamenti rappresentano un’opportunità importante per acquisire conoscenze e strumenti utili, confrontarsi con professionisti qualificati e condividere esperienze con altre famiglie.

Per informazioni è possibile contattare il Consultorio Valdera il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 11 alle 13.30, al numero 0587 273738 oppure scrivere all’indirizzo e-mail consultoriovde@uslnordovest.toscana.it.

Il prossimo ciclo di incontri prenderà il via dopo l’estate, a partire dal 19 settembre.

Last modified: Giugno 18, 2026