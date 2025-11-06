“Bambini e Adolescenti Digitali”: la Lectio Magistralis del Prof. Giuseppe Lavenia alle Officine Garibaldi

Written by admin• 4:32 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Un’occasione di grande valore formativo per genitori, insegnanti, educatori e professionisti: alle Officine Garibaldi di Pisa (Via Gioberti 39), lunedì 10 novembre dalle 18.30 alle 20, si terrà la Lectio Magistralis del Prof. Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta, docente universitario e Presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo (Di.Te.).

L’incontro, dal titolo “Bambini e Adolescenti Digitali: crescere nell’epoca degli schermi tra gioco, rischio e solitudine”, affronterà una delle sfide educative più attuali e complesse: l’impatto dell’uso intensivo di smartphone e social network sullo sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale dei più giovani.

Il Prof. Lavenia, tra i maggiori esperti italiani di benessere e educazione digitale, da oltre vent’anni studia le dipendenze tecnologiche, l’isolamento sociale e il cyberbullismo. Autore di numerosi saggi – tra cui “Le dipendenze tecnologiche. Valutazione, diagnosi e cura” e “Mio figlio non riesce a stare senza cellulare” – è docente di Psicologia delle Dipendenze Tecnologiche e Psicologia del Lavoro all’Università Politecnica delle Marche e collabora con le principali testate giornalistiche e programmi televisivi nazionali.

Durante la Lectio, il Professore offrirà una riflessione approfondita sui cambiamenti comportamentali e relazionali legati all’iperconnessione, analizzando fenomeni come il gaming compulsivo, la social addiction e l’isolamento digitale. Verranno inoltre proposte strategie pratiche per educare a un uso consapevole e sano della tecnologia, promuovendo relazioni autentiche e prevenendo il disagio psicologico.

L’iniziativa fa parte del programma del Progetto Fair Play, promosso da Gruppo Paim in collaborazione con Officine Garibaldi, nell’ambito della Settimana della Prevenzione del Disagio Giovanile. Un percorso di sensibilizzazione e confronto che da anni contribuisce a diffondere una cultura digitale più equilibrata e responsabile.

Last modified: Novembre 6, 2025