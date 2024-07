”Balcanikaos” di scena a Santa Luce

Scritto da admin• 11:50 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Santa Luce

SANTA LUCE – Riparte il tour dello spettacolo più replicato di Guascone Teatro e riparte come sempre verso il futuro. Teatro comico e musica al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2024, XXVII Atto. Venerdì 12 luglio alle 21,30 nel Centro Storico – Area Festa di Pomaia a Santa Luce (Pisa), va in scena “Balcanikaos” Seconda Era. Di e con Andrea Kaemmerle e con Branka Ceperac (contrabbasso), Ivo Andreevic (fisarmonica), Danko Jugovic (clarinetto e sax).

Cena in luogo alle 20.00 a cura di “Gastronomia alimentari da Cristina” in collaborazione con “Bar da Katy” (Euro 20,00). Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere una visita all’istituto “Lama Tzong Khapa”, fondato nel 1976, il più importante centro buddhista in Italia e uno dei maggiori in Europa.

“Balcanikaos” Seconda Era – «Mamma mia – spiega Andrea Kaemmerle – quante cose abbiamo scoperto e quante imparato in questo incantevole girar per le piazze ed i sogni di mezza Europa». “Balcanikaos seconda era” è ancora più scatenato e struggente e si nutre di storie vere quanto di fandonie da due soldi. Autori di “note” come Bregovic, Kusturica, Kocani orchestra e molti altri duettano con altrettanti autori di “parola” come Hasek, Hrabal, Kafka o Rilke in una serata che vi farà sognare l’Est e le terre dei nostri vicini di casa. Il buon soldato Svejk, tra un colpo di pistola e l’ altro vestirà i panni di un traghettatore un po’ malinconico e vi porterà a spasso tra le sonorità, le tradizioni, gli odori, le feste, i colori zingari, i loro viaggi e le scorribande nel mondo dell’ umorismo Yiddish. Rimane l’esigenza comica e la necessità di burlarsi di come va il mondo e allenarsi all’essere indomiti. Faremo cose belle e ancora cose belle scopriremo.

Last modified: Luglio 10, 2024